Σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του φαρμάκου Remethan 100mg Δισκία Παρατεταμένης Αποδέσμευσης προχωρά η Remedica Limited, στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών που σχετίζονται με αποτελέσματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων σε μελέτες σταθερότητας του προϊόντος.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία διευκρινίζει ότι η ανάκληση έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και, στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασθενείς.

Ωστόσο, όσοι λαμβάνουν το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν καλούνται να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη συνέχιση της θεραπείας τους με διαθέσιμα εναλλακτικά σκευάσματα.

Το Remethan 100mg είναι μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) που χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του πόνου, της φλεγμονής και του οιδήματος σε παθήσεις των αρθρώσεων, των μυών και των τενόντων, όπως τενοντίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, κατάγματα και εξαρθρώσεις.

Παράλληλα, χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή που σχετίζονται με οδοντιατρικές και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται έχουν ημερομηνίες λήξης από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Νοέμβριο του 2030. Σύμφωνα με την εταιρεία, πιθανόν να εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα μόνο στις παρτίδες 116856, 122934 και 127806.

Η Remedica σημειώνει ότι, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενδέχεται να ακολουθήσουν πρόσθετες ανακοινώσεις ή περαιτέρω ενέργειες. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι βασική της προτεραιότητα παραμένει η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.

ΚΥΠΕ