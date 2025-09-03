Εμπιστευτικά στοιχεία που έστειλε η ΕΤΥΦΑ στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, μετά από δικό τους αίτημα, δείχνουν πως το πλοίο Προμηθέας, το οποίο πέρασε από χίλια μύρια κύματα μέχρι να βρεθεί στην κατοχή της Δημοκρατίας και τώρα βρίσκεται στη Μαλαισία για τεχνική αναβάθμιση, κοστίζει ακριβά στο κράτος.

Το πλοίο χρειάζεται δύο πρόσθετα συστήματα για να μπορέσει να πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU).

Όπως γράφει η ΕΤΥΦΑ στο υπόμνημα, με το που έπεσαν οι υπογραφές με τη CPP και αποδεσμεύθηκε το πλοίο, η ΕΤΥΦΑ αποδέσμευσε προς όφελος της κινεζικής εταιρείας την εγγυητική εκτέλεσης του έργου (μετατροπή του πλοίου σε FSRU), ύψους €40 εκατ.

Σύμφωνα με την επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΥΦΑ Γιώργος Ασιήκαλης, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο μέσος όρος των μηναίων εξόδων του πλοίου ήταν €413.528, με τα λειτουργικά έξοδα να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.

Αναλυτικά, βάσει των εμπιστευτικών στοιχείων της ΕΤΥΦΑ, τα διάφορα λειτουργικά έξοδα, περιλαμβανομένου του προσωπικού που είναι πάνωσ το πλοίο και του ελλιμενισμού, είναι €290.573 εκατ. (τα έξοδα ελλιμενισμού είναι €5.531 τον μήνα, τα ασφάλιστρα ανέρχονται στα €33.234 ενώ το κόστος των καυσίμων είναι €89.720).

Τα συγκεκριμένα έξοδα καταβάλλονται κάθε μήνα, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας και της χώρας που βρίσκεται ο «Προμηθέας». Τον περασμένο Ιούνιο, ο αριθμός του προσωπικού από 28 άτομα μειώθηκε στα 20, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα κατά €40.305 ($47.000). Όπως αναφέρεται στο εμπιστευτικό έγγραφο, με βάση την συμφωνία τεχνικής διαχείρισης του πλοίου με τη -νορβηγική- εταιρεία WSM, πληρώνεται κάθε μήνα το συμβατικό ποσό των €314.921 ($367.230), που καλύπτει όλα τα λειτουργικά και άλλα έξοδα του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ελλιμενισμού (δεν περιλαμβάνονται τα καύσιμα και οι ασφάλειες). Παράλληλα, σημειώνεται πως κάθε τρίμηνο γίνεται επαλήθευση των πραγματικών εξόδων του πλοίου και οποιαδήποτε διαφορά από το ποσό των €314.921 που πληρώθηκε μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο.

Πόσα θα κοστίσουν τα εξαρτήματα

«Βάσει του συμβολαίου BIMCO Shipman 2009 με την εταιρεία WSM και του συμβατικού μηναίου προϋπολογισμού €314.921 ($367.230), υπάρχει ειδική κατηγορία με την ονομασία «Repair & Maintenance-Spare Parts», στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων έχουν παραγγελεθεί από την WSM, σύμφωνα με τον όρο του συμβολαίου, συγκεκριμένα εξαρτήματα». Το συνολικό κόστος των δύο εξαρτημάτων ανέρχεται στα €209.000 για τα οποία δόθηκε προκαταβολή €66.400. Πρόκειται για γεννήτρια αζώτου από την εταιρεία Atlas Copco, αξίας €191.000, για το οποίο έχει καταβληθεί το 30% ως προκαταβολή με την έκδοση της παραγγελίας (€57.400), καθώς και βαλβίδες (PCV Valve HP BOG Compressor) από την εταιρεία Eastwind/Conti Ocean, αξίας €18.000, για το οποίο έχει καταβληθεί το 50% ως προκαταβολή με την έκδοση παραγγελίας αγοράς, δηλαδή €9.000.

€10 εκατ. σε δικηγόρους και τεχνικούς

Μέχρι σήμερα το κράτος κατέβαλε ποσό €10 εκατ. σε νομικούς και τεχνικούς συμβούλους στο πλαίσιο της διαιτησίας στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Σύμφωνα με την ΕΤΥΦΑ, μέχρι σήμερα πληρώθηκε ποσό €6.7 εκατ. σε δικηγόρους, καθώς και €3 εκατ. σε τεχνικούς εμπειρογνώμονες, για σκοπούς διαιτησίας. Όσον αφορά τα έξοδα του Διαιτητικού Δικαστηρίου, μέχρι σήμερα ανέρχονται στις €246.536.

Τα πιστοποιητικά πλοίου

Στην επιστολή της ΕΤΥΦΑ δίνονται διευκρινήσεις για τα πιστοποιητικά που κατέχει το πλοίο και για τους 12 όρους που έχουν τεθεί από τους Lloyd’s. Αναλυτικά, σε σχέση με τη πιστοποίηση και τη λειτουργία του πλοίου, το πλοίο είναι πλήρως καταταγμένο και έχει πιστοποιητικό (Certificate of Class) από τον νηογνώμονα Lloyd’ s Register, υπό 12 όρους (Conditions Of Class-CoCs) και 3 Action Items (AI), ως πλοίο που διαθέτει δύο λειτουργίες, δηλαδή μπορεί να λειτουργεί ως πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, αλλά και ως πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίηση (FSRU). Όπως σημειώνεται στην επιστολή, οι 12 όροι οφείλονται στο γεγονός ότι το πλοίο δεν έχει ακόμη παραλάβει πλήρες φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν έχει εκτελέσει λειτουργίες επανεριοποίησης αφού δεν έχει ακόμη μπει σε λειτουργία, ενώ για τα 3 Action Items είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωση τους.

Οι όροι μπορούν να αρθούν μόνο όταν το πλοίο μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο ή όταν λειτουργήσει ως πλωτή μονάδα αποθήκευσης, με πλήρες φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου στις δεξαμενές του και επαλήθευση επανεροποίησης. «Το πλοίο διαθέτει και διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων, το οποίο είναι επί του παρόντος υπό όρους για τον ίδιο ακριβώς λόγος που αναφέρεται πιο πάνω» σημειώνεται.

Υποδεικνύεται, επίσης, πως οι όροι για το πιστοποιητικό καταλληλόλητας θα αρθούν κατά το πρώτο ταξίδι με φορτίο LNG που θα επαληθευτεί η συνολική απόδοση του συστήματος συγκράτησης φορτίου.