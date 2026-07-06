Για ένα οδοιπορικό μνήμης και συμβολισμών αναχωρεί το μεσημέρι της Τρίτης, 7 Ιουλίου, από το λιμάνι της Λεμεσού η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού.

Μοτοσικλετιστές και μέλη της Πρωτοβουλίας θα ταξιδέψουν αρχικά στον Πειραιά, από όπου θα ξεκινήσουν πορεία με σταθμούς σε περιοχές της Ελλάδας που συνδέονται συμβολικά με την Κύπρο και τα κατεχόμενά της.

Τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, το οδοιπορικό θα περάσει από την Άνω Κερύνεια Αχαΐας, τον Καραβά Κυθήρων, τη Σαλαμίνα Αττικής, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η αποστολή μηνύματος ενότητας του Ελληνισμού και η διατήρηση ζωντανής της μνήμης των δύο νέων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 κατά τις αντικατοχικές εκδηλώσεις στη Δερύνεια.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προγραμματίζονται εκδηλώσεις μνήμης και ονοματοδοσίες οδών προς τιμήν των Ισαάκ και Σολωμού, σε συνεργασία με τοπικές αρχές και φορείς. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην άφιξη της πορείας στο ακριτικό Καστελόριζο, το οποίο οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν ως σύμβολο επιμονής και διαχρονικής παρουσίας του Ελληνισμού.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου, με τη στήριξη της κυπριακής πρεσβείας, ενώ αντιπροσωπεία των μοτοσικλετιστών αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στην πορεία θα συμμετάσχουν η μητέρα του Τάσου Ισαάκ, Τασούλα Ισαάκ, η κόρη του Αναστασία και οι αδελφές του. Την ευχή του για το οδοιπορικό έδωσε και ο πατέρας του Σολωμού Σολωμού, Σπύρος.

Με την επιστροφή τους στην Κύπρο, οι μοτοσικλετιστές προγραμματίζουν να μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επαναθέσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης και κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους καταζητούμενους στις υποθέσεις των δολοφονιών Ισαάκ και Σολωμού.