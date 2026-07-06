Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνούν οι αρχές του Πακιστάν, μετά την καταγγελία μιας 35χρονης γυναίκας από την Ολλανδία ότι η ίδια και η φίλη της – μια συνομήλική της από τη Βενεζουέλα – απήχθησαν, βασανίστηκαν και έπεσαν θύματα ομαδικού βιασμού, ενώ είχαν ταξιδέψει στη χώρα για να συναντήσουν επενδυτές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει η De Telegraaf, η γυναίκα από το Ζάανσταντ της Ολλανδίας υποστήριξε ότι είχε προσκληθεί στο Πακιστάν από τον εγγονό υψηλόβαθμου πολιτικού, ο οποίος της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές γνωριμίες με επενδυτές crypto για την εταιρεία της. Ο άνδρας συνελήφθη μαζί με ακόμη τρεις υπόπτους, ενώ σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ένα πέμπτο άτομο αναζητείται.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, οι δύο γυναίκες έφτασαν στο Πακιστάν στις 26 Ιουνίου και τις παρέλαβε από το αεροδρόμιο ο εγγονός του πολιτικού, ο οποίος φέρεται να είχε φροντίσει και για τις απαραίτητες βίζες εισόδου στη χώρα.

Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar and gang rape related with crypto currency.

A major international bankruptcy and black money turned into gang rape. pic.twitter.com/4P33mXJ5g1 — WeLfairStAtE (@khanRiyadh) July 4, 2026

Έπειτα από μερικές ημέρες παραμονής στο Ισλαμαμπάντ, οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λαχόρη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν κοντά στα σύνορα με την Ινδία.

Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ολλανδή στην εφημερίδα De Telegraaf, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

«Μετά από δεκαπέντε λεπτά μπήκαν μέσα τέσσερις άνδρες επιθετικά, με όπλα και σχοινιά, και με έδεσαν με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Φώναζαν, χτυπούσαν εμένα και τη φίλη μου», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο άνδρας που τις είχε προσκαλέσει προσποιήθηκε πως ήταν και εκείνος θύμα.

🚨 OFFICIAL STATEMENT from Dutch victim Stephanie Adriana Mau Asam:

She & her Venezuelan friend were lured to Pakistan for “business” by Raza Dar (grandson of Deputy PM @MIshaqDar50 and Nephew of @alimdar82 ) then kidnapped, gang-raped, tortured, beaten & held for $2 MILLION… pic.twitter.com/bFqv62YBfZ July 4, 2026



«Ζητούσαν έως και δύο εκατομμύρια δολάρια»

Σύμφωνα με την 35χρονη, οι δράστες τις ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια απαίτησαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Στην αρχή ζήτησαν 200.000 δολάρια, μετά 700.000, έπειτα ένα εκατομμύριο και τελικά έως δύο εκατομμύρια. Τους είπα ότι δεν είχα χρήματα, αλλά επέμεναν και απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν», ανέφερε.

This sounds straight out of a dark crime thriller, but it’s real. Two foreign women invited to Pakistan on business visas for a crypto venture, lured to an empty house, held for a $2 Million crypto ransom, and assaulted by the Deputy PM’s grandson.

They were only saved because… — Daku Incel Singh (@nightbeatsdrop) July 5, 2026

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι παρέμειναν αιχμάλωτες μέσα στο σπίτι, όπου οι απειλές συνεχίστηκαν.

Όπως υποστήριξε, αναγκάστηκε να στείλει ηχητικό μήνυμα στην οικογένειά της ζητώντας χρήματα, όμως κατάφερε να χρησιμοποιήσει μια προκαθορισμένη λέξη-κωδικό που είχε συμφωνήσει με τους δικούς της σε περίπτωση κινδύνου.

«Κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήμασταν ασφαλείς και ειδοποίησαν την αστυνομία», είπε.



Μετέφεραν χρήματα από το κινητό της σε crypto πορτοφόλι

Σύμφωνα με την De Telegraaf, οι δράστες φέρονται να μετέφεραν περίπου 17.000 δολάρια μέσω του κινητού της γυναίκας σε δικό τους ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων.

Η 35χρονη κατήγγειλε ότι οι απειλές συνεχίστηκαν, όπως και οι σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ οι δράστες φέρονται να απειλούσαν ακόμη και ότι θα πουλούσαν τα όργανά τους αν δεν καταβάλλονταν τα λύτρα.



Η απόδραση μετά από τροχαίο

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες τους είπαν ότι είχε πληρωθεί αρκετό ποσό και ο εγγονός του πολιτικού προσφέρθηκε να τις μεταφέρει στο αεροδρόμιο.

Κατά τη διαδρομή, όμως, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, δίνοντας στις δύο γυναίκες την ευκαιρία να διαφύγουν.

«Τρέξαμε ουρλιάζοντας σε ένα συνεργείο. Η φίλη μου είχε πάρει τα διαβατήριά μας και εγώ τα κινητά μας», ανέφερε η Ολλανδή.

Οι γυναίκες επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.

Αρχικά, όπως είπε η 35χρονη, δυσκολεύτηκαν να εμπιστευτούν ακόμη και τους αστυνομικούς και πήδηξαν έξω από το περιπολικό, μέχρι που μια γυναίκα αστυνομικός κατάφερε να τις ηρεμήσει και τις μετέφερε στο τμήμα, όπου έδωσαν κατάθεση.

Οι πακιστανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά, ενώ εξετάζεται και η διαδρομή των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι παρέχεται προξενική βοήθεια στις δύο γυναίκες, σημειώνοντας πως «για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων» δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

protothema.gr