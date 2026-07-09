Την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των φυλακίων που διακρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου επιχειρησιακών αξιολογήσεων του συνόλου των φυλακίων της Εθνικής Φρουράς για το έτος 2026.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου απένειμε τιμητικές πλακέτες και ηθικές αμοιβές στα τρία καλύτερα φυλάκια, παρουσία της Ιεραρχίας του ΓΕΕΦ και αντιπροσωπείας στελεχών.

Η ετήσια αξιολόγηση των φυλακίων αποτελεί θεσμό που αναβαθμίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, προάγει την πειθαρχία και ενισχύει το πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς.

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