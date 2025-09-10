Ανώτατη πηγή επιβεβαίωσε χθες αργά το απόγευμα στον «Φ» το όνομα του εκλεκτού για τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς μετά την προδιαγεγραμμένη αποχώρηση του αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα.

Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου. Ο τελευταίος είναι ο εκλεκτός του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα αυτός που προτάθηκε από την Αθήνα στη Λευκωσία για τη θέση του αρχηγού του κυπριακού στρατεύματος.

Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, λοιπόν, αναμένεται πως στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα θέσει στο τραπέζι το όνομα του 58χρονου αντιστράτηγου για τυπική έγκριση.

Όπως, άλλωστε, αποκάλυψε τη Δευτέρα σε πρωτοσέλιδό του δημοσίευμα ο «Φ» ο κ. Πάλμας ήταν σε προχωρημένο στάδιο επαφών με το Πεντάγωνο. Εξηγούσαμε πως το πιθανότερο σενάριο εμφάνιζε τον υπουργό να είναι έτοιμος να παρουσιάσει σήμερα το όνομα του εκλεκτού στα μέλη του κυβερνητικού σχήματος.

Αυτό σημαίνει ότι επίκειται η αποστράτευση του Θεοδώρου στην Ελλάδα, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κάθοδό του στην Κύπρο και την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Όπως είχαμε επισημάνει η τακτική της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την επιλογή του επικεφαλής του κυπριακού στρατεύματος άλλαξε από το 2023. Σύμφωνα, εξάλλου, με δηλώσεις αξιωματούχου που δημοσιεύσαμε την περασμένη Δευτέρα, «πλέον δεν προτείνεται στην Κύπρο απόστρατος ανώτατος αξιωματικός, αλλά εν ενεργεία αντιστράτηγος».

Να σημειωθεί ότι, όπως πληροφορούμαστε, συζητήθηκε έντονα και το όνομα του προσφάτως αποστρατευθέντα αντιστράτηγου, Άγγελου Ιλαρίδη. Όπως γράψαμε προχθές, στην ονοματολογία που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα 24ωρα έπαιζε έντονα και το όνομα του Δημόκριτου Κωνσταντάκου. Επισημαίναμε, ωστόσο, πως παρά τις προσπάθειές μας δεν είχαμε λάβει κάποιας μορφής επιβεβαίωση ότι ο κ. Κωνσταντάκος εξετάζεται ως λύση.

Ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου που αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του κυπριακού στρατεύματος είναι παλιός γνώριμος. Κι αυτό γιατί το 2014 είχε τοποθετηθεί στη θέση του διοικητή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ). Αυτή τη στιγμή είναι διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ελληνικών Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Σημειώνεται ότι η θητεία του απερχόμενου αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Γεώργιου Τσιτσικώστα, είχε παραταθεί για έναν μήνα (μέχρι τις 9/10). Ο νέος επικεφαλής του στρατεύματος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την περίοδο που θα αναλάβει η Κύπρος την ευρωπαϊκή προεδρία (πρώτο εξάμηνο του 2026).