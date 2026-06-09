Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε κατά την τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του νέου οικιστικού συγκροτήματος «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ» στα Πάνω Πολεμίδια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κατά την άφιξη του Προέδρου στον χώρο ανέγερσης του συγκροτήματος, κοντά στη συμβολή των οδών Καντάρας και Βοκολίδας, ομάδα κατοίκων του γειτονικού συγκροτήματος «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ» πραγματοποίησε ειρηνική διαμαρτυρία με πανό, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην ανέγερση νέου πυλώνα και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΑΗΚ σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των διαμαρτυρόμενων κατοίκων, κατέβηκε από το προεδρικό όχημα και κατευθύνθηκε αμέσως προς το σημείο της διαμαρτυρίας, όπου συνομίλησε μαζί τους και άκουσε τις ανησυχίες και τα παράπονά τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους κατοίκους, είχε ήδη επικοινωνήσει με την ΑΗΚ για το ζήτημα.

«Μίλησα με την ΑΗΚ και θα αλλάξει ο σχεδιασμός. Είναι δέκα μέτρα από το πιο κοντινό σπίτι και ο σχεδιασμός θα αλλάξει. Θα πάρει άλλη πορεία. Τους είπα ότι πρέπει να έρθουν να σας δουν εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους κατοίκους ότι την ερχόμενη Παρασκευή εκπρόσωποι της ΑΗΚ θα μεταβούν στην περιοχή για συνάντηση και διάλογο με τους επηρεαζόμενους κατοίκους.

«Την Παρασκευή θα έρθουν εδώ οι άνθρωποι της ΑΗΚ, θα συζητήσετε και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε», είπε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στον Δήμαρχο Πολεμιδιών, Άνδρο Θεοδώρου, ζητώντας του να τον ενημερώσει σχετικά με το θέμα και τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι δε θεωρούν επαρκή λύση τη μετακίνηση του πυλώνα κατά μερικές δεκάδες μέτρα.

«Δε γίνεται να μετακινηθεί ο πυλώνας μόνο για 60 μέτρα», ανέφεραν, υποστηρίζοντας ότι η μόνη ουσιαστική λύση είναι η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων από την οικιστική περιοχή.

Κατά τη συνάντηση, κάτοικος επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπόμνημα με το πλήρες ιστορικό των ενεργειών και της αλληλογραφίας των κατοίκων με τις αρμόδιες αρχές από το 2021 μέχρι σήμερα.

«Μας περιπαίζουν γενικά όλοι. Αυτοί θα έμεναν με τα μωρά τους δίπλα από τους πυλώνες;» διερωτήθηκε κάτοικος ενώπιον του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι μετά τη συνάντηση της Παρασκευής με την ΑΗΚ και την αξιολόγηση των δεδομένων, θα ακολουθήσει νέα επικοινωνία με τους κατοίκους, ενώ τους προσκάλεσε και στο Προεδρικό Μέγαρο για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Το ζήτημα αφορά την κατασκευή νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του συγκροτήματος ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι από το 2021 είχαν λάβει διαβεβαιώσεις για αποξήλωση υφιστάμενων πυλώνων και όχι για επέκταση των υποδομών κοντά στις κατοικίες τους.

Αυτούσια η επιστολή των κατοίκων

Προς:

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη

Λεμεσός, 09 Ιουνίου 2026

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ – Αίτημα άμεσης παρέμβασης για αποξήλωση και μετακίνηση όλων των πυλώνων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την κατοικημένη περιοχή του συγκροτήματος ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ ΚΟΑΓ στα Πάνω Πολεμίδια

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία Πρόεδρε της Βουλής,

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή ως ύστατη και επείγουσα έκκληση παρέμβασης για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής δεκάδων οικογενειών που διαμένουν στο συγκρότημα ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ του ΚΟΑΓ στα Πάνω Πολεμίδια.

Η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο και δεν επιδέχεται περαιτέρω καθυστερήσεις ή αναβολές.

Στις 22 Ιουλίου 2021, οι κάτοικοι λάβαμε γραπτή διαβεβαίωση από την ΑΗΚ ότι ο υφιστάμενος πυλώνας ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 29 μέτρων από τις κατοικίες μας, εντός χώρου πρασίνου και πάρκου, θα αποξηλώνονταν περί το 2023.

Παρά τη συγκεκριμένη αυτή διαβεβαίωση, βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο του 2026 και ο πυλώνας εξακολουθει να παραμένει στη θέση τους, χωρίς να έχει υλοποιηθεί η απομάκρυνσή τους και χωρίς να έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου – μάλιστα για τους σκοπούς της σημερινής μέρας, όπως θα είδατε, έχει περίτεχνα “στολιστεί”!

Με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι, ενώ αναμέναμε την αποξήλωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις 2 Ιουνίου 2026 ξεκίνησαν εργασίες για την ανέγερση νέου υποσταθμού ή/και νέου πυλώνα μεγαλύτερης ισχύος, που με ταχύτητα φωτός εχει ολοκληρωθεί, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (που ισχυρίζεται η ΑΗΚ) από κατοικίες στις οποίες διαμένουν οικογένειες με μικρά παιδιά.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στους κατοίκους, καθώς αντί της απομάκρυνσης της όχλησης και των εγκαταστάσεων από την οικιστική περιοχή, παρατηρείται η περαιτέρω ενίσχυση και επέκτασή τους ακόμη πιο κοντά στις κατοικίες μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν τεθεί υπόψη μας, οι σχετικές άδειες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της περιοχής εκδόθηκαν κατά την περίοδο 2000–2011, σε χρόνο κατά τον οποίο η περιοχή δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί οικιστικά. Μετέπειτα, ανεγέρθηκαν οι κατοικίες του ΚΟΑΓ στο πλαίσιο στεγαστικών σχεδίων για νέες οικογένειες και νέους ιδιοκτήτες.

Οι κάτοικοι που αποκτήσαμε τις κατοικίες μας μέσω του ΚΟΑΓ ουδέποτε ενημερωθήκαμε ότι στην περιοχή θα δημιουργούνταν ή θα επεκτείνονταν τέτοιου είδους ηλεκτρικές υποδομές. Αντίθετα, η μόνη ενημέρωση που είχαμε λάβει ήταν ότι οι υφιστάμενοι πυλώνες θα απομακρύνονταν.

Σημειώνουμε επίσης ότι στην ευρύτερη περιοχή προωθούνται νέες οικιστικές αναπτύξεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ακατανόητη τη διατήρηση και επέκταση τέτοιων εγκαταστάσεων δίπλα από υφιστάμενες και μελλοντικές κατοικίες.

Κύριε Πρόεδρε,

Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση ή η διατήρηση πυλώνων και υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας σε τόσο μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές δεν συνάδει με τη φιλοσοφία ανάπτυξης μιας σύγχρονης και ανθρώπινης πολιτείας που προτεραιοποιεί την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση και την άμεση εξέταση του ζητήματος.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Την άμεση αναστολή όλων των εργασιών που αφορούν την ανέγερση του νέου υποσταθμού ή/και πυλώνα στην περιοχή του συγκροτήματος ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ.

Την αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων πυλώνων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις κατοικίες.

Τη μη λειτουργία και την οριστική μετακίνηση του νέου υποσταθμού ή/και πυλώνα που ανεγείρεται σήμερα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Τη μεταφορά όλων των υφιστάμενων και νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε μη κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα σε κατάλληλα αγροτεμάχια ή άλλες περιοχές εκτός οικιστικής ανάπτυξης, όπου δεν επηρεάζονται κατοικίες και οικογένειες.

Τη διενέργεια ανεξάρτητης τεχνικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αξιολόγησης για την καταλληλότητα της σημερινής χωροθέτησης, καθως και των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων.

Την πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση των κατοίκων για όλες τις άδειες, μελέτες, αποφάσεις και σχεδιασμούς που αφορούν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Κύριε Πρόεδρε,

Δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο από το αυτονόητο δικαίωμα να ζούμε και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον. Η λύση δεν μπορεί να είναι η διατήρηση ή η επέκταση τέτοιων εγκαταστάσεων δίπλα από κατοικίες, αλλά η μετακίνησή τους σε κατάλληλους χώρους εκτός οικιστικής ανάπτυξης.

Διαθέτουμε πλήρη τεκμηρίωση της πολυετούς επικοινωνίας μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παρουσίαση των σχετικών στοιχείων.

Αναμένουμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή σας για οριστική επίλυση του ζητήματος.

Με εκτίμηση,

Οι κάτοικοι του συγκροτήματος ΑΔΩΝΙΣ ΙΙ ΚΟΑΓ Πάνω Πολεμίδια, Λεμεσός