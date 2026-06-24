Οι τιμές των διαμερισμάτων στην Κύπρο συνεχίζουν να αυξάνονται, με τη Λεμεσό να οδηγεί την κούρσα της ανόδου. Ο δείκτης τιμών επιταχύνθηκε κατά 10,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2025, καθιστώντας εκ των πραγμάτων τις τιμές απλησίαστες για τα μεσαία νοικοκυριά .

Σε γενικές γραμμές, οι τιμές των ακινήτων ακολουθούν ανοδική πορεία και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, καταγράφηκε αύξηση 7,5% στις τιμές κατοικιών το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με αύξηση 7,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν επιτάχυνση 10,8%, ενώ οι τιμές των οικιών παρουσίασαν μικρή επιβράδυνση, φτάνοντας στο 3% κατά το υπό εξέταση τρίμηνο.

Σε σχέση με τη ζήτηση ακινήτων, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσε σημαντική ετήσια αύξηση.

Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του γενικού δείκτη τιμών κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποδίδεται στη συνεχιζόμενη σθεναρή ζήτηση για αγορά κατοικιών, κυρίως από ξένους αγοραστές και, σε μικρότερο βαθμό, από εγχώριους αγοραστές, στο αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος, ενώ η προσφορά κατοικιών αυξάνεται σταδιακά.

Το ποσοστό των εγχώριων αγοραστών ανέρχεται στο 84% στην επαρχία Λευκωσίας και γύρω στο 60% στις επαρχίες Λεμεσού και Αμμοχώστου. Στην επαρχία Λάρνακας, η αναλογία εγχώριων και ξένων αγοραστών ήταν, σε γενικές γραμμές, ισορροπημένη, ενώ στην Πάφο υπερισχύουν οι ξένοι αγοραστές, σε ποσοστό 75%.

Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση, καταγράφηκε επιταχυνόμενη άνοδος στον δείκτη τιμών διαμερισμάτων, ενώ επιβράδυνση καταγράφηκε στον δείκτη τιμών οικιών. Σε ό,τι αφορά τον δείκτη τιμών οικιών, καταγράφηκε επιβράδυνση στην επαρχία Λεμεσού, με τον ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται στο 2,4%.

Παράλληλα, σημειώθηκε επιταχυνόμενη αύξηση στη Λάρνακα, στο 5,1%, και στην Πάφο, στο 5,2%. Στη Λευκωσία παρατηρήθηκε ετήσια αύξηση, μετά από συνεχόμενες μειώσεις, στο 1,8%. Η Αμμόχωστος κατέγραψε ετήσια μείωση 0,7%.

Οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση μόνο στη Λεμεσό, κατά 10,7%, το πρώτο τρίμηνο του 2026. Επιβράδυνση καταγράφηκε στη Λάρνακα, στο 11,7%, στην Πάφο, στο 6,4%, και στην Αμμόχωστο, στο 1,3%. Η Λευκωσία κατέγραψε τον ίδιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 3,0%.

Το ευνοϊκό κλίμα για τα ακίνητα υποστηρίχθηκε επίσης από τα δάνεια των νοικοκυριών για αγορά κατοικίας, τα οποία συνέχισαν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό και το πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας σαφώς ενισχυμένη ανοδική τροχιά.

Η τάση αυτή, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, υποστηρίχθηκε από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων. Ο καθαρός νέος δανεισμός για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά 24,5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, στα €353,6 εκατ., έναντι €284,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 3,15% τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με 3,53% τον Μάρτιο του 2025, αντανακλώντας τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ από τα μέσα του 2024.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά συνέχισε να καταγράφει αύξηση, σε αντίθεση με την αμετάβλητη ζήτηση που ανέμεναν οι τράπεζες, σύμφωνα με την έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη δυναμική που συνεχίζει να καταγράφει η αγορά οικιστικών ακινήτων, με κίνητρα που αφορούν τόσο την ιδιοκατοίκηση όσο και την αγορά προς ενοικίαση.