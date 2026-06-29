Με προορισμό τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη ταξιδεύει ο Ράιαν Μαέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες της μετεγγραφής του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος επιθετικός αναχωρεί για ομάδα από την ήπειρο της Αμερικής, όπου αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Η πρόταση που δέχθηκε ο Βελγομαροκινός επιθετικός ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με απολαβές που ξεφεύγουν από τα οικονομικά δεδομένα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα, ικανοποιημένη εμφανίζεται και η Ομόνοια από το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα βάλει στα ταμεία της ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ.

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