Συμφωνία επέκτασης της συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η SES και η Tototheo Global για την παγκόσμια ανάπτυξη των υπηρεσιών πολλαπλών τροχιών (multi-orbit) της πλατφόρμας FlexMaritime, με στόχο την ενίσχυση της δορυφορικής συνδεσιμότητας στον ναυτιλιακό τομέα.

Η SES, εταιρεία διαστημικών λύσεων, και η κυπριακή Tototheo Global, πάροχος τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών λύσεων για τη ναυτιλία και άλλους κλάδους, επεκτείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας που αφορά την ανάπτυξη του FlexMaritime σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η πλατφόρμα θα αξιοποιεί δορυφορικές και επίγειες υποδομές υψηλής απόδοσης, προσφέροντας σταθερή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας κρίσιμες λειτουργίες εν πλω.

Το FlexMaritime βασίζεται στο δίκτυο δορυφόρων της SES και συνδυάζει δυνατότητες multi-orbit συνδεσιμότητας, με στόχο την απρόσκοπτη επικοινωνία και τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης των ναυτιλιακών στόλων.

Ο Senior Vice President Maritime της SES, Simon Maher, δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τη δυνατότητα των συνεργατών της εταιρείας να προσφέρουν κλιμακούμενες λύσεις συνδεσιμότητας, οι οποίες ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες μέσα από ενιαία πλατφόρμα.

Από την πλευρά της Tototheo Global, η Co-CEO Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου ανέφερε ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί πλέον κρίσιμη υποδομή για τη σύγχρονη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τη SES ενισχύει την παροχή ευέλικτων λύσεων που στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Η τεχνολογία FlexMaritime υποστηρίζει εφαρμογές όπως η παρακολούθηση πλοίων σε πραγματικό χρόνο, η βελτιστοποίηση δρομολογίων, η απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη και η ενίσχυση της επικοινωνίας και ευημερίας των πληρωμάτων, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.