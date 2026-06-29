Την άμεση αύξηση των επιδομάτων που λαμβάνουν τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες ζητά η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι το κόστος διαβίωσης, φροντίδας και ανεξάρτητης διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι κρατικές παροχές παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, ανέφερε ότι παρά τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα των τελευταίων ετών, οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας δεν έχουν ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Οργάνωση, περίπου 2.500 άτομα στην Κύπρο ζουν με παραπληγία ή τετραπληγία, βασιζόμενα καθημερινά στη χρήση αμαξιδίου, ενώ το κόστος φροντίδας, υποστήριξης και ανεξάρτητης διαβίωσης αυξάνεται διαρκώς.

Όπως επισημάνθηκε, το συνολικό κόστος ζωής στην Κύπρο έχει αυξηθεί περισσότερο από 17% τα τελευταία χρόνια, ενώ σε ορισμένες βασικές κατηγορίες δαπανών οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Ειδικότερα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 19,2%, οι τιμές της ενέργειας κατά 26,1%, ενώ οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 31,3%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που παρουσίασε η Οργάνωση.

Παρά τις αυξήσεις αυτές, τα επιδόματα φροντίδας για άτομα με παραπληγία και τετραπληγία παραμένουν αμετάβλητα από το 2019. Συγκεκριμένα, το επίδομα φροντίδας για άτομα με παραπληγία ανέρχεται σήμερα στα €400 μηνιαίως, ενώ για άτομα με αυξημένες ανάγκες φροντίδας φτάνει τα €500, ποσά που παραμένουν στα ίδια επίπεδα τα τελευταία επτά χρόνια.

Αντίστοιχα, το επίδομα φροντίδας για άτομα με τετραπληγία ανέρχεται στα €900 μηνιαίως, ενώ για περιπτώσεις αυξημένων αναγκών φροντίδας διαμορφώνεται στα €1.100, χωρίς επίσης να έχει αναπροσαρμοστεί από το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οργάνωσης, δικαιούχοι του βασικού επιδόματος φροντίδας παραπληγίας είναι σήμερα 1.332 άτομα, ενώ 273 άτομα λαμβάνουν το αυξημένο επίδομα. Αντίστοιχα, το βασικό επίδομα φροντίδας τετραπληγίας λαμβάνουν 904 άτομα, ενώ 224 άτομα λαμβάνουν το αυξημένο επίδομα.

Ο κ. Λαμπριανίδης υποστήριξε ότι το πραγματικό κόστος φροντίδας για ένα άτομο με τετραπληγία ξεπερνά τις €3.000 μηνιαίως, υπενθυμίζοντας ότι και το ίδιο το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας είχε αναγνωρίσει την ανάγκη ουσιαστικής αναθεώρησης των επιδομάτων στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία αύξηση. «Με αυτά τα δεδομένα, για ποια ακριβώς ανεξάρτητη διαβίωση μιλάμε;»

Η Οργάνωση ζητά την άμεση αύξηση κατά τουλάχιστον 30% των επιδομάτων βαριάς κινητικής αναπηρίας, παραπληγίας και τετραπληγίας, καθώς και τη θέσπιση ετήσιου μηχανισμού αναπροσαρμογής, ώστε οι παροχές να συμβαδίζουν με το πραγματικό κόστος διαβίωσης.

Παράλληλα, ζητείται αύξηση της οικονομικής βοήθειας για την απόκτηση αυτοκινήτου, επέκταση του επιδόματος διακίνησης και σε άτομα με παραπληγία που δεν εργάζονται, καθώς και τροποποίηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ώστε να μην υπολογίζεται ως εισόδημα του ατόμου με αναπηρία ο χαμηλός μισθός συζύγου ή τέκνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Οργάνωση, το συνολικό ετήσιο κόστος των επιδομάτων βαριάς κινητικής αναπηρίας, παραπληγίας και τετραπληγίας ανέρχεται σήμερα σε περίπου €33 εκατ.

«Η κοινωνική πρόνοια χρειάζεται πράξεις άμεσα» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η ισότητα, η αυτονομία και η αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία δεν μπορούν να παραμένουν μόνο διακηρύξεις αρχών.