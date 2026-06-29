Προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθούν καταγγελίες που σχετίζονται με υποψίες διακίνησης παιδιών μέσω της πλατφόρμας Vinted διέταξε η Εισαγγελία της Ναντέρ, αναθέτοντας την υπόθεση στην Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων (Ofmin).

Οι υποψίες προέκυψαν έπειτα από αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι επισήμαναν αγγελίες που θεωρούσαν ύποπτες. Οι αγγελίες αυτές αφορούσαν παιχνίδια ή αντικείμενα φαινομενικά μικρής αξίας, τα οποία πωλούνταν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, ενώ περιλάμβαναν αναφορές σε ηλικίες και ύψη που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε μικρά παιδιά.

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, κυρίως στο TikTok, όπου δημιουργοί περιεχομένου υποστήριξαν ότι στοιχεία όπως η τιμή των 30.000 ευρώ για μια φιγούρα του Harry Potter, σε συνδυασμό με ενδείξεις όπως «13 ετών» και «1,58 μ.», που ενδέχεται να αποτελούν κωδικοποιημένα μηνύματα που σχετίζονται με διακίνηση παιδιών.

Παρέμβαση της Ύπατης Αρμοστή για τα Παιδιά

Η Ύπατη Αρμοστής για τα Παιδιά της Γαλλίας, Σαρά Ελ Αϊρί, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη λογαριασμών που θεωρούνται ύποπτοι για εμπλοκή σε κυκλώματα διακίνησης παιδιών μέσω της Vinted, αφού προηγουμένως είχε απευθυνθεί στην πλατφόρμα καταγγελιών Pharos και στη ρυθμιστική αρχή Arcom.

Την Πέμπτη χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό» το περιεχόμενο δημοσιεύματος της 20 Minutes, το οποίο ανέφερε ότι δημοσιογράφος είχε συνομιλήσει με άνδρα που ισχυριζόταν πως πουλούσε ένα κοριτσάκι μέσω μιας φαινομενικά αθώας αγγελίας. Ωστόσο, η εφημερίδα διόρθωσε το άρθρο της την Παρασκευή, διευκρινίζοντας ότι πίσω από την αγγελία βρισκόταν ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος είχε αναρτήσει το περιεχόμενο προκειμένου να παγιδεύσει, όπως ισχυρίστηκε, «παιδόφιλους».

Η απάντηση της Vinted

Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία δεν έχει διευκρινίσει εάν κάποια από τις καταγγελίες αποδείχθηκε βάσιμη.

Αρκετοί από τους πωλητές που κατονομάστηκαν στα σχετικά βίντεο δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αγγελίες τους αφορούν πράγματι παιχνίδια.

Από την πλευρά της, η Vinted ανέφερε ότι εξέτασε τις συγκεκριμένες αγγελίες και δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να τις συνδέει με δραστηριότητες διακίνησης παιδιών.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η ηλικία που αναγράφεται στις αγγελίες αφορά το ηλικιακό κοινό στο οποίο απευθύνεται το παιχνίδι, ενώ οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές οφείλονται είτε στη συλλεκτική αξία ορισμένων αντικειμένων, είτε σε προκλητικές αναρτήσεις είτε σε τακτικές διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, η Vinted υπογράμμισε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ακατάλληλο περιεχόμενο και ότι παρεμβαίνει κάθε φορά που εντοπίζεται ύποπτη αγγελία, ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

news247.gr