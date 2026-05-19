Για «διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων» της 19ης Μαΐου 1919 κάνει λόγο το «υπεξ» υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Γενοκτονία των Ποντίων «επιχειρεί να υποδαυλίσει εχθρότητα μέσω αβάσιμων ισχυρισμών και αγνοεί τις φρικαλεότητες που υπέστη ο τουρκοκυπριακός λαός» την οποία και απορρίπτει και καταδικάζει.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση του «υπεξ» προστίθεται ότι η 19η Μαΐου 1919 «δεν ήταν γενοκτονία, αλλά το πρώτο βήμα στην ένδοξη αντίσταση του τουρκικού έθνους ενάντια στην υποδούλωση, την κατοχή και τον κατακερματισμό στην ίδια του τη γη».

Οι, όπως ισχυρίζεται, «αβάσιμοι ισχυρισμοί είναι απλώς μια προσπάθεια συγκάλυψης των εγκλημάτων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που κατείχαν την Ανατολία εκείνη την εποχή και των αυτονομιστικών συμμοριών που συνεργάστηκαν μαζί τους και διέπραξαν σφαγές εναντίον του λαού της περιοχής».

Υποστηρίζεται επίσης ότι η «εγγυήτρια Τουρκία, σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται (το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας), είναι ο απελευθερωτής», ισχυριζόμενο ότι οι Τ/κ εκδιώχθηκαν πλήρως από το νησί μεταξύ 1963 και 1974 «από την ελληνοκυπριακή τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ και τη νοοτροπία της ελληνικής χούντας».

Κάνει λόγο σε «δικαιολογημένη παρέμβαση της Τουρκίας» για να σταματήσει την αιματοχυσία και τη βία που προκάλεσαν οι Έλληνες στην Κύπρο «και έφερε ειρήνη σε ολόκληρο το νησί».

Το «υπεξ» καλεί την ε/κ πλευρά να εγκαταλείψει «την ρητορική μίσους και τις αβάσιμες κατηγορίες, να είναι ειλικρινής υπό το φως των ιστορικών γεγονότων και να προσπαθήσει να αναπτύξει σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ δύο κυρίαρχων και ισότιμων γειτονικών κρατών».