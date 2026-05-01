Μετά τα πρώτα αποτελέσματα στον τομέα της λογοτεχνίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε και τις εγκρίσεις για το Σχέδιο Στήριξης Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026–2030), συνεχίζοντας τη σταδιακή δημοσιοποίηση των φετινών επιχορηγήσεων.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο υποβλήθηκαν συνολικά 18 αιτήσεις από φορείς, εκ των οποίων οι 17 κρίθηκαν έγκυρες. Από αυτές, οι 14 έλαβαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και εξασφάλισαν χρηματοδότηση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε €234.944.

Το σχέδιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων που σχετίζονται με τον κινηματογράφο, όπως η ενίσχυση της κινηματογραφικής παιδείας, η διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων, η επαγγελματική κατάρτιση μέσω εργαστηρίων και διαλέξεων, καθώς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτιστική εξωστρέφεια και τη συνεργασία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διαπολιτισμικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια των πρώτων αποτελεσμάτων που αφορούσαν τη λογοτεχνία και εντάσσεται στο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υφυπουργείο για τη σταδιακή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για το θέατρο, τον χορό και τον παραδοσιακό πολιτισμό, ενώ οι δύο μεγαλύτεροι σε όγκο αιτήσεων τομείς, η μουσική και τα εικαστικά, αναμένεται να ακολουθήσουν την εβδομάδα 11 έως 15 Μαΐου.