Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναμονής, ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026–2030), με το Υφυπουργείο Πολιτισμού να δημοσιοποιεί τις εγκρίσεις για το Σχέδιο «Στήριξη Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων».

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τον φετινό κύκλο αξιολόγησης, με ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τους δικαιούχους, αλλά και για το συνολικό χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων σχεδίων που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική δραστηριότητα, στο φετινό Πρόγραμμα υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις (28 από φορείς και 5 από ομάδες φυσικών προσώπων). Από τις συνολικά 26 έγκυρες αιτήσεις, οι 24 έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες, αλλά εξαιτίας τις στενότητας του κονδυλίου χρηματοδοτήθηκαν οι 16 πρώτες στον πίνακα κατάταξης με τελευταία βαθμολογία 80.18%. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα €180.306,40.

Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας από κάποιον δικαιούχο, η αμέσως επόμενη πρόταση ανεβαίνει στη σειρά κατάταξης.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων αποτελεσμάτων

Πέρα από τα ίδια τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει και το χρονοδιάγραμμα που δίνει το Υφυπουργείο για τις επόμενες ανακοινώσεις, καθώς αφορά το σύνολο του πολιτιστικού οικοσυστήματος.

Συγκεκριμένα:

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ανακοινωθούν, επίσης, τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Κινηματογραφικής Παιδείας, και την προσεχή εβδομάδα τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης της Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης, του Σχεδίου Στήριξης Δραστηριοτήτων στον Τομέα Χορού και του Σχεδίου Στήριξης Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης για Ανάπτυξη της Μουσικής – που έλαβε συνολικά 175 αιτήσεις – και του Σχεδίου Στήριξης της Εικαστικής Δραστηριότητας – που έλαβε συνολικά 114 αιτήσεις – θα ανακοινωθούν την εβδομάδα 11 – 15 Μαΐου 2026. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θεωρείται κομβικό, καθώς οι δύο τελευταίοι τομείς συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων.

Η ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων έρχεται μετά από εβδομάδες έντονων αντιδράσεων στον πολιτιστικό χώρο για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Με την έναρξη των ανακοινώσεων και τη σταδιακή δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ανά τομέα, το βάρος μετατοπίζεται πλέον στην τήρηση των νέων χρονοδιαγραμμάτων και στην αποκατάσταση της προβλεψιμότητας για φορείς και δημιουργούς.

Το κατά πόσο το πρόγραμμα θα «τρέξει» πλέον ομαλά μέχρι την ολοκλήρωση όλων των αποτελεσμάτων θα αποτελέσει και το βασικό τεστ για τη διαχείριση του φετινού κύκλου χρηματοδότησης.