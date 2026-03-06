Φαίνεται ότι υπάρχει τελικά… ζωή στον πλανήτη «Υφυπουργείο Πολιτισμού», μιας και σε μια κίνηση που έρχεται λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας καλλιτεχνών, εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα.

Στην ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο αναγνωρίζει ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν φέτος σε σειρά προγραμμάτων, είτε στην προκήρυξη είτε στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων, έχουν δημιουργήσει δυσλειτουργίες στο πολιτιστικό οικοσύστημα και επηρεάζουν τον προγραμματισμό φορέων και δημιουργών.

«Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τον σεβασμό του προς τους καλλιτέχνες, το έργο τους και τη σημαντική προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αποτελέσματα του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τον Απρίλιο

Σε ό,τι αφορά το βασικό πρόγραμμα επιχορηγήσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», το Υφυπουργείο αναφέρει ότι η διαδικασία αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Απριλίου.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τοποθετείται χρονικά μεταξύ αρχών και τέλους Απριλίου, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας σε κάθε επιμέρους τομέα.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο γνωστοποιεί ότι τα ονόματα των αξιολογητών του προγράμματος θα δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα, στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, της δέσμευσης για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης.

Νέα προγράμματα και σχέδια στήριξης

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προκηρύσσονται άμεσα:

το πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ» ,

, το Σχέδιο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Δαπανών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης ,

, το Σχέδιο Λειτουργικών Δαπανών για Θεατρικούς Οργανισμούς ,

, καθώς και το Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών .

.

Επιπλέον, εντός του Μαρτίου αναμένεται να προκηρυχθούν και το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, το Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων, καθώς και άλλα επιμέρους σχέδια στήριξης.

Το Υφυπουργείο αναφέρει επίσης ότι εξετάζονται διορθωτικές ρυθμίσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης δράσεων, προκειμένου να απορροφηθούν οι φετινές καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν, το Υφυπουργείο δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει άμεσα σε δημόσιες διαβουλεύσεις με την καλλιτεχνική κοινότητα για τα χορηγικά προγράμματα. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι οι αναγκαίες βελτιώσεις να ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι του 2026, ώστε τα προγράμματα να προκηρυχθούν έγκαιρα το φθινόπωρο του ίδιου έτους για το 2027, αποφεύγοντας επανάληψη των φετινών καθυστερήσεων.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργείου δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό έχουν καλέσει σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού στον Στρόβολο.

Η παρέμβαση του Υφυπουργείου έρχεται μετά από εβδομάδες έντονων αντιδράσεων στον πολιτιστικό χώρο για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες επιχορηγήσεων, ενώ φορείς και οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει ότι η αβεβαιότητα στον προγραμματισμό μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή ακύρωση δράσεων.

Το κατά πόσο η ανακοίνωση θα συμβάλει στην εκτόνωση της κατάστασης ή αν οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν, αναμένεται να διαφανεί και από τη συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση.