Σε κινητοποίηση προχωρούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, οι οποίοι καλούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας απέναντι στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, έξω από τα γραφεία του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27, Στρόβολος), με τους διοργανωτές να καλούν τους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους σφυρίχτρες, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για όσα χαρακτηρίζουν «συνεχιζόμενη απαξίωση των καλλιτεχνών και εργατών της τέχνης από τους κρατικούς φορείς».

Στο κάλεσμα επισημαίνεται επίσης ότι η κινητοποίηση επιθυμεί να διατηρήσει ανεξάρτητο χαρακτήρα, με ρητή έκκληση να μην υπάρξει παρουσία κομμάτων ή υποψήφιων βουλευτών.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ πολιτιστικών φορέων και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή τις καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις. Πολλοί φορείς έχουν εκφράσει δημόσια ανησυχία για την αβεβαιότητα που δημιουργείται στον προγραμματισμό των δράσεών τους, καθώς χωρίς επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων καθίσταται δύσκολος ο σχεδιασμός παραγωγών, συνεργασιών και διεθνών συμμετοχών.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί κι άλλες αντιδράσεις στον πολιτιστικό χώρο, ενώ πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει ότι η καθυστέρηση αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή ή ακύρωση δράσεων.

Οι καλλιτέχνες που καλούν στη διαμαρτυρία ζητούν από την Πολιτεία σαφή ενημέρωση, σταθερό χρονοδιάγραμμα και θεσμική συνέπεια στη διαχείριση των πολιτιστικών προγραμμάτων.

Όπως επισημαίνουν, σε έναν χώρο όπου η εργασία είναι συχνά επισφαλής και ο προγραμματισμός απαιτεί μήνες προετοιμασίας, η διοικητική αβεβαιότητα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας για δημιουργούς και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η κινητοποίηση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την πρώτη δημόσια διαμαρτυρία καλλιτεχνών μπροστά από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, ενώ μένει να φανεί αν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Υφυπουργείου Πολιτισμού.