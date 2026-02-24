Σε προσωρινή αναστολή θέτει όλες τις δραστηριότητές του το Φέγγαρος, μέχρι το Υφυπουργείο Πολιτισμού να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση με σαφές χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα ετήσιας στήριξης των πολιτιστικών οργανισμών για το 2026.

Με δημόσια ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές γνωστοποιούν ότι αναστέλλονται το Φεστιβάλ Φέγγαρος, το Fengaros High και το Μουσικό Χωριό Φέγγαρος, επικαλούμενοι την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τις κρατικές χορηγίες.

«Έχουμε επισήμως επικοινωνήσει τις ανησυχίες μας προς το Υφυπουργείο, χωρίς να λάβουμε απάντηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι η φετινή διοργάνωση και ο προγραμματισμός της έχουν τεθεί «σε μεγάλο κίνδυνο», γεγονός που τους αφήνει, όπως δηλώνουν, χωρίς άλλη επιλογή από το να παγώσουν όλες τις προετοιμασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αδυναμία συνέχισης της επικοινωνίας με διεθνείς και τοπικούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού, μακροχρόνιους συνεργάτες και δυνητικούς συμπαραγωγούς, εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το πλαίσιο χρηματοδότησης.

Η απόφαση του Φέγγαρος αποτελεί την πρώτη δημόσια και τόσο ξεκάθαρη αντίδραση μεγάλου πολιτιστικού οργανισμού απέναντι στην εκκρεμότητα που παρατηρείται στη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων χορηγιών για το 2026.

Όπως έχει ήδη αναδειχθεί, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα προγραμματισμού για δεκάδες φορείς. Στην περίπτωση του Φέγγαρος, το ζήτημα λαμβάνει διεθνή διάσταση, καθώς η διοργάνωση βασίζεται σε έγκαιρες συμφωνίες με καλλιτέχνες και συνεργάτες από το εξωτερικό.

Σε φεστιβαλικό περιβάλλον, οι ημερομηνίες, οι κρατήσεις χώρων, οι μετακινήσεις καλλιτεχνών και οι συμπαραγωγές απαιτούν πολύμηνο σχεδιασμό. Η απουσία σαφούς πλαισίου στήριξης καθιστά πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση του προγραμματισμού.

Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι το πρόβλημα έχει πλέον περάσει από το επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών στο επίπεδο δημόσιου αντίκτυπου.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν και πότε το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα δώσει σαφείς απαντήσεις για το πλαίσιο στήριξης του 2026, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αναστολές ή ακυρώσεις στον πολιτιστικό χάρτη.