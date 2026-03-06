Χωρίς την παρουσία της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η εκδήλωση διαμαρτυρίας καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτισμό έξω από το κτήριο του υφυπουργείου στον Στρόβολο.

Την ώρα που περίπου 30–40 δημιουργοί και άνθρωποι του πολιτισμού συγκεντρώνονταν έξω από τα γραφεία στην οδό Ιφιγενείας, η Υφυπουργός Πολιτισμού και ο Γενικός Διευθυντής βρίσκονταν στη Λάρνακα για επαγγελματικό γεύμα της ηγεσίας του Υφυπουργείου– μια συγκυρία που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

Αντίθετα, παρούσα ήταν η Αστυνομία. Περίπου δέκα αστυνομικοί βρίσκονταν στον χώρο, υπό διακριτική –όσο μπορεί να θεωρηθεί διακριτική η παρουσία και μόνο αστυνομικής δύναμης– επιτήρηση της συγκέντρωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποιος ζήτησε την παρουσία τους.

Παρά τη φόρτιση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον πολιτιστικό χώρο, η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε ήρεμο κλίμα. Δεν υπήρχαν πανό, συνθήματα ή σφυρίγματα, ενώ οι παρευρισκόμενοι προτίμησαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους μέσα από συζήτηση.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν καλλιτέχνες, εργαζόμενοι στον πολιτισμό αλλά και λειτουργοί του ίδιου του Υφυπουργείου που κατέβηκαν στον χώρο της διαμαρτυρίας για να συνομιλήσουν με τους συγκεντρωμένους.

Τον διάλογο ανέλαβε καθηκόντως η διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιωάννα Χατζηκωστή, η οποία παρέμεινε στο Υφυπουργείο ακριβώς για να συνομιλήσει με τους διαμαρτυρόμενους, αντί να μεταβεί στη Λάρνακα μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία.

Η Ι. Χατζηκωστή συνομίλησε για αρκετή ώρα με δημιουργούς και εκπροσώπους φορέων, ακούγοντας τις ανησυχίες τους για τις καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης και τις δυσκολίες που δημιουργούνται στον προγραμματισμό δράσεων για το 2026.

Η συζήτηση διεξήχθη σε χαμηλούς τόνους, με πολλούς από τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις χρηματοδοτήσεις επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα σχεδιασμού παραγωγών, συνεργασιών και διεθνών συμμετοχών.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την κατευναστική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τις καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα.

Παρότι η συγκέντρωση δεν είχε συγκρουσιακό χαρακτήρα, κατέδειξε το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στον πολιτιστικό χώρο για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες επιχορηγήσεων και τις επιπτώσεις τους στον προγραμματισμό δράσεων.

Το αν η ανακοίνωση του Υφυπουργείου θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης ή αν οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, μένει να φανεί. Για την ώρα, ο διάλογος μεταφέρθηκε από τις ανακοινώσεις και τα κοινωνικά δίκτυα έξω από την πόρτα του ίδιου του Τμήματος που διαχειρίζεται την πολιτιστική πολιτική.