Πώς προχωρούν οι σχεδιασμοί για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης; Τι γίνεται με το νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη; Πού θα στεγαστεί η Κυπριακή Βιβλιοθήκη; Γιατί καθυστερεί το χορηγικό πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙΙ»; Η διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του υφυπουργείου Πολιτισμού μιλά για τους σχεδιασμούς πάνω σε καυτά θέματα και τα πλάνα για τη στήριξη και την ανάπτυξη του πολιτιστικού οικοσυστήματος.

–Η εμπειρία σας, στη διεύθυνση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, σας έχει βοηθήσει στο νέο πόστο της γενικής διευθύντριας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού; Σίγουρα βοήθησε, γιατί ήμουν σε επαφή με τους ανθρώπους του πολιτισμού και τα διάφορα ιδρύματα και μουσεία. Είχα τη γνώση του οικοσυστήματος και στα 16 χρόνια που δούλεψα εκεί είχα επίγνωση κάποιων μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός στην Κύπρο και τα οποία με απασχολούσαν. Εντόπιζα μια έλλειψη στρατηγικής ως προς το πού πάμε και έλλειψη ενός ιθύνοντος νου όπως το υφυπουργείο, το οποίο θα συντόνιζε όλες τις δυνάμεις του πολιτισμού στην Κύπρο. Θεωρούσα ότι το κράτος θα έπρεπε να έρθει πιο κοντά στα πολιτιστικά ιδρύματα και τους καλλιτέχνες.

–Αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση και γνωρίζοντας καλά τις αδυναμίες στον χώρο, ποιες ήταν οι προτεραιότητές σας; Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, που μετεξελίχθηκαν στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, λειτουργούσαν με πολύ παλιά πρότυπα. Δεν υπήρχε ένας συντονισμός και μια συνακολουθία με το τι συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη, τη συζήτηση για την αειφορία, την προσβασιμότητα, την κοινωνική διάσταση του πολιτισμού, το περιβάλλον. Θεώρησα λοιπόν ότι έπρεπε να εκπονήσουμε μια νέα στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Και όταν ήρθα, το προσωπικό του Τμήματος ήταν πολύ έτοιμο για την αλλαγή. Έτσι, συντάξαμε τη στρατηγική η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στο τέλος του 2024, και με βάση αυτήν προχωρούμε. Ετοιμάζουμε και ένα πενταετές πρόγραμμα δράσης, χωρισμένο σε πέντε πυλώνες, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο να παρουσιαστεί. Όταν πρωτοήρθα στο υφυπουργείο, διαπίστωσα ότι προχωρούσαν πολύ αργά οι διαδικασίες των χορηγικών προγραμμάτων. Πέρσι πετύχαμε και βγάλαμε αποτελέσματα του προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙ» στις 22 Φεβρουαρίου.

–Ωστόσο, αυτή την περίοδο διάφοροι πολιτιστικοί φορείς διαμαρτύρονται για μεγάλες καθυστερήσεις. Στόχος μας είναι τα αποτελέσματα να βγαίνουν τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς και οι αιτήσεις να κλείνουν το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο της προηγούμενης. Φέτος, με τις αλλαγές που έγιναν στο υφυπουργείο, η διοίκηση χρειάστηκε περισσότερο χρόνο ώστε να εξετάσει πώς λειτουργούν τα προγράμματα, και περισσότερο χρόνο για τον διορισμό των επιτροπών αξιολόγησης.

–Οι επιτροπές δεν διορίστηκαν ακόμη; Διορίζονται αυτές τις μέρες, και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού θα προσπαθήσει να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ». Είμαστε πανέτοιμοι να το τρέξουμε. Με το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων που εφαρμόσαμε από πέρσι, το Τμήμα θα απορροφήσει –ελπίζω– την όποια καθυστέρηση. Στόχος, οι φορείς και οι καλλιτέχνες να προλάβουν να φέρουν εις πέρας τον προγραμματισμό τους.

–Έχετε κάνει κάποιες έρευνες ανάμεσα στο κοινό. Τι έδειξαν; Είναι η πρώτη φορά που έγιναν τέτοιου είδους έρευνες σε μεγάλο δείγμα του κοινού, με την εταιρεία Pulse, και μπορέσαμε να αντιληφθούμε επιστημονικά και δομημένα τι θέλει το κοινό από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, γύρω στο 40%, έδειξε τη βούλησή του για δράσεις αποκέντρωσης. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό εκδήλωσε την ανάγκη να υποστηρίξουμε τον παραδοσιακό πολιτισμό ώστε να τον φέρουμε κοντά στις σύγχρονες τέχνες. Το κυπριακό κοινό είναι ένας σημαντικός συνομιλητής μας. Κάναμε επίσης ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες ανάμεσα στους καλλιτέχνες, που βοήθησαν να αναδειχθούν τα προβλήματά τους και το τι περιμένουν από εμάς. Τα αποτελέσματα των ερευνών τροφοδότησαν το πενταετές πλάνο δράσης που ετοιμάζουμε.

–Πώς προχωρούν οι σχεδιασμοί σας με βάση αυτές τις έρευνες; Προκύπτει μια μεγάλη ανάγκη να σχεδιάζουμε με τρόπο που να προάγεται η αειφορία στον πληθυσμό και όχι λύσεις της στιγμής. Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε για το μέλλον, να ενδυναμώσουμε υποδομές, να δημιουργήσουμε νομικά πλαίσια εκεί όπου δεν υπάρχουν. Ακόμη, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε τρόπους με το οποίους θα συνεχίσουν οι καλλιτέχνες να εκπαιδεύονται συνεχώς, είτε στους τομείς τους είτε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, αλλά και βασικές αρχές μάρκετινγκ και επικοινωνίας με το κοινό τους. Ένα από τα προγράμματα που δημιουργήσαμε λέγεται Μέντωρ Arts, για να βοηθήσουμε να αναβαθμιστούν οι επαγγελματίες. Σε ό,τι αφορά την πολιτιστική αποκέντρωση, προσανατολιζόμαστε και σε πιο μακροχρόνιες δράσεις διάρκειας 2-3 μηνών σε κάποια απομακρυσμένα χωριά, αντί μίας εκδήλωσης 1-2 ημερών. Αναζητούμε τρόπους ώστε να δώσουμε ζωή ακόμη και τον χειμώνα στα χωριά, μέσα από δράσεις αποκέντρωσης.

© Δημήτρης Βαττής

Το καθεστώς του καλλιτέχνη απαιτεί συνεργασία πολλών δομών

–Ένα καυτό θέμα που απασχολεί τους καλλιτέχνες είναι το νομοσχέδιο για το καθεστώς τους. Γιατί καθυστερεί τόσο; Είναι ένα θέμα που το χειρίζεται η διοίκηση του υφυπουργείου, πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία μέσα από την οποία θα γεννηθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Απαιτεί τη συνεργασία πολλών κρατικών δομών. Πέρα από το υφυπουργείο Πολιτισμού, σημαντικός συνομιλητής είναι το υπουργείο Εργασίας, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Η πρότασή μας αφορούσε συνεισφορά του υφυπουργείου επί των κοινωνικών ασφαλίσεων. Είναι πολλοί οι συνομιλητές και χρειάζεται ο καθένας να τηρήσει τις δικές του διαδικασίες. Πολλά από τα αιτήματα που θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε για τον κόσμο του πολιτισμού ίσως οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μην μπορούν να τα υποστηρίξουν αυτή τη στιγμή. Η συζήτηση είναι ακόμη ανοιχτή. Το υφυπουργείο αναζητεί τη χρυσή τομή.

–Φορείς της καλλιτεχνικής κοινότητας παραπονέθηκαν ότι δεν είχατε ικανοποιητικό διάλογο μαζί τους. Ο διάλογος και οι ζυμώσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη με την καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και με τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες τα οποία έχουν πολύ καθοριστικό λόγο στο τι μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί. Εμείς εξετάζουμε παράλληλα όλα τα αιτήματα και όλες τις αντιπροτάσεις από την καλλιτεχνική κοινότητα, ψάχνοντας τη λύση που θα δημιουργήσει βιώσιμες συνθήκες εργασίας.

–Υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών οι οποίες έχουν δώσει λύσεις σ’ αυτό το θέμα και κατοχύρωσαν τους καλλιτέχνες. Το γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας τα μελέτησε και η πρότασή μας αφορούσε παραδείγματα προσαρμοσμένα στην κυπριακή πραγματικότητα και στις δυνατότητες του κράτους. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να μπορεί κάποιος να δουλεύει με αξιοπρέπεια στον χώρο του πολιτισμού. Το πιο δύσκολο κομμάτι σ’ αυτή την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των καλλιτεχνών στην Κύπρο, έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν φτάσει στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Μας απασχολεί πολύ αυτό το ζήτημα και επιδιώκουμε να δώσουμε λύσεις.

–Υπήρχε ένα τιμητικό επίδομα γύρω στα 300 ευρώ που κόπηκε με το κούρεμα καταθέσεων το 2013. Κόπηκε επειδή θεωρήθηκε παράλληλη σύνταξη, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους να στηρίξουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία καλλιτέχνες. Είμαστε και πάλι σε συνομιλίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παραμένει μια από τις προτεραιότητες του υφυπουργείου το θέμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης μέσω του νομοσχεδίου, κυρίως των μεγάλων σε ηλικία καλλιτεχνών. Αυτή είναι και η πλέον ευάλωτη ομάδα. Οι κρατικοί φορείς που πρέπει να λύσουν το ζήτημα, προσπαθούν να βρουν μια λύση που να είναι κοινωνικά ορθή και νομικά σωστή.

Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

–Ας πάμε και σε ένα άλλο καυτό θέμα: Προκάλεσε μεγάλη έκπληξη ότι εν μία νυκτί η ΣΠΕΛ μετονομάστηκε σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης χωρίς να προηγηθεί θεσμικός και νομικός σχεδιασμός, στελέχωση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 12 περίπου μήνες έχει συσταθεί Συμβουλευτική Επιτροπή από σημαντικούς και καταξιωμένους ανθρώπους στον χώρο της τέχνης, η οποία καταπιάνεται με πολλές παραμέτρους του θέματος, δηλαδή νομικές, επιμελητικές, διοικητικές και καλλιτεχνικές. Δουλέψαμε πολύ συστηματικά, με βάση και προηγούμενες μελέτες που έγιναν για το θέμα, και προσπαθήσαμε να τις αναπροσαρμόσουμε στο σήμερα. Δημιουργήσαμε μία πρόταση που αφορά σε δύο τουλάχιστον χώρους για το νέο μουσείο. Ο ένας χώρος είναι η ΣΠΕΛ, όπου θα στεγαστεί το Μοντέρνο κομμάτι της Κρατικής Συλλογής. Επίσης γίνονται πολλές προσπάθειες για να στεγαστεί στην Κρατική Έκθεση το Σύγχρονο κομμάτι της Συλλογής. Σε ό,τι αφορά τη Ματζέστικ, η οποία χρειάζεται ανακαίνιση, επανεξετάζεται ο ρόλος της.

–Η μετονομασία της ΣΠΕΛ προκάλεσε ανησυχίες ότι μπορεί να ναυαγήσουν οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Μετά τις αντιδράσεις στα ΜΜΕ, η επιτροπή συνήλθε πάλι με τη νέα διοίκηση του υφυπουργείου και επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση όλων μας να συνεχίσουμε να δουλεύουμε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα μεγάλο έργο για την Κύπρο που θα πρέπει να γίνει σωστά και μεθοδικά.

–Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχουμε ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης; Θα είναι μακρά διαδικασία. Πολλές οι παράμετροι που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει την πρόταση για την Κρατική Έκθεση που φαίνεται να περιλαμβάνει το Μουσείο. Τα υπόλοιπα θέματα, όπως τη δημιουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τα εξετάζει και τα προωθεί η διοίκηση του υφυπουργείου σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει.

–Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ουσιαστικά είναι άστεγη μετά την έξωση από τη Φανερωμένη. Ποιες λύσεις θα δώσετε; Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Έχει ανοίξει ήδη η θέση διευθυντή και θα ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία για την πλήρωσή της. Έχουμε πλέον και μια στρατηγική για το πώς οραματιζόμαστε την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, η οποία διαμορφώθηκε με τη συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι ρόλοι των βιβλιοθηκών έχουν πλέον αλλάξει και έγιναν πολύ πιο σύνθετοι. Καλύπτουν το ψηφιακό κομμάτι και μπορούν να υποστηρίξουν πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινού. Θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα για παιδιά και για μεγάλους που θα καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία. Για να υλοποιηθεί η στρατηγική θα πρέπει να προχωρήσουμε με το νέο κτήριο και να γίνει ο διορισμός διευθυντή. Παράλληλα ανανεώνεται το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας της.

–Το θέμα της προσωρινής μεταστέγασης πώς το χειρίζεστε; Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο προέκυψε ξαφνικά για μας. Ψάχνουμε για κτήριο, κατά προτίμηση κρατικό, που να μπορεί να στεγάσει τη Βιβλιοθήκη με τον απίστευτο όγκο βιβλίων της. Γίνονται προσπάθειες ώστε να μην ανασταλούν οι λειτουργίες της με τη μεταστέγαση.

–Τους τελευταίους μήνες προέκυψαν ζητήματα έξωσης πολιτιστικών φορέων από τους χώρους τους, όπως του Φυτωρίου και του εργαστηρίου του Σωματείου Κυπρίων Χαρακτών. Έχετε ενδιαφερθεί να δώσετε λύσεις; Σε πολλές περιπτώσεις το υφυπουργείο, μέσω των προγραμμάτων του, στηρίζει τέτοιους φορείς. Μας απασχολεί συγκεκριμένα και το θέμα του Φυτωρίου και του ΕΚΑΤΕ και των χαρακτών. Έχουν γίνει προσπάθειες εντατικές και από την διοίκηση για να εντοπιστούν κτήρια κρατικά ή αυτά που προέκυψαν μέσω ΚΕΔΙΠΕΣ για να τους βοηθήσουμε. Ακόμη και η Ματζέστικ, στη πορεία μπορεί να αλλάξει ρόλο και να πάψει να είναι εκθεσιακός χώρος. Εξετάζουμε επίσης τρόπους ώστε οι Στέγες Γραμμάτων και Τεχνών να βοηθήσουν άλλους φορείς. Η υφυπουργός είναι σε άμεση επαφή με τους φορείς που προανέφερα.

Χρηματοδότηση και από τον ιδιωτικό τομέα

–Ο σύγχρονος πολιτισμός παραμένει ο φτωχός συγγενής στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα πρέπει να επιμείνετε για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης; Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, στις διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών πετύχαμε φέτος μια μικρή αύξηση γύρω στις 600.000 ευρώ, η οποία είχε να κάνει με συγκεκριμένα ζητήματα που θέσαμε. Χρειάστηκε να παρουσιάσουμε έρευνες και στοιχεία που δείχνουν ότι το κοινό ζητά λαϊκό πολιτισμό και αποκέντρωση. Τα ποσά που είχαμε προηγουμένως ήταν πολύ χαμηλά και πετύχαμε να τα διπλασιάσουμε. Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, φαίνεται ότι κάθε χρόνο οι εικαστικοί καλλιτέχνες αυξάνονται κατά 30% και είναι δύσκολο να λειτουργήσουμε με σταθερό προϋπολογισμό. Στις διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών ζητήσαμε αύξηση στον τομέα των εικαστικών.

–Υπάρχουν σκέψεις για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τον ιδιωτικό τομέα; Θα ήταν κομβικής σημασίας να βρούμε τρόπους χορηγίας από τον ιδιωτικό τομέα για το τμήμα του Σύγχρονου Πολιτισμού. Με την τροπολογία που έγινε στη φορολογική μεταρρύθμιση, θα μπορεί σιγά – σιγά να αναπτυχθεί η χρηματοδότηση του πολιτισμού από ιδιωτικούς φορείς. Προσωπικά πιστεύω ότι ο σχεδιασμός μας θα πρέπει να λάβει υπόψη τη δημιουργία ενός δικτύου που να επιτρέπει σε εταιρείες να επενδύουν στον σύγχρονο πολιτισμό. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε τους φορείς και τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας το δίκτυο που θα τους φέρει σε επαφή με τις εταιρείες.

–Στην Ελλάδα έχουμε δει μεγάλους πολιτιστικούς χώρους, όπως το ΕΜΣΤ και την Εθνική Πινακοθήκη, να χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα λαμπρό παράδειγμα στην Κύπρο είναι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν καταφέρουμε να έχουμε σχεδιασμένη Κυπριακή Βιβλιοθήκη και σχεδιασμένο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Μας απασχολεί επίσης να δούμε πώς θα μπούμε στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Αυτή την περίοδο η Κύπρος παρουσιάζει τον πολιτισμό της στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Βαρκελώνη και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. Ο πολιτισμός είναι ένα σημείο επαφής με τις άλλες χώρες που μας επιτρέπει να μιλούμε με ίσους όρους. Μπορούμε να βρούμε τη θέση μας και εκτός Κύπρου.

–Έγινε μεγάλος θόρυβος με τη συμμετοχή μας στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Τι γίνεται με τις διαδικασίες για την κυπριακή συμμετοχή στη φετινή Μπιενάλε Τέχνης; Πράγματι, πέρυσι υπήρξε έντονος δημόσιος διάλογος γύρω από την κυπριακή συμμετοχή στην Μπιενάλε, με επίκεντρο κυρίως τον κατάλογο της έκδοσης. Το ζήτημα αυτό επισκίασε σε μεγάλο βαθμό την ουσία και το καλλιτεχνικό περιεχόμενο της συμμετοχής μας. Η εμπειρία αυτή μας οδήγησε σε μια ουσιαστική επαναξιολόγηση των διαδικασιών επιλογής, έγκρισης και παρακολούθησης της ορθής υλοποίησης της κυπριακής παρουσίας σε τέτοιου βεληνεκούς εκθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε αναβάθμιση των διαδικασιών μας και, παράλληλα, στηρίζουμε φέτος μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συμμετοχή: Αυτή της νεαρής εικαστικού Μαρίνας Ξενοφώντος. Θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε και να αναβαθμίσουμε την παρουσία της Κύπρου στην Μπιενάλε, με τρόπο που να τιμά ουσιαστικά τη χώρα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική της παραγωγή.

–Το υφυπουργείο θα πρέπει ίσως να αναπτύξει συνέργειες με τους δήμους; Εξετάζουμε τρόπους συνεργασίας με τους δήμους. Η Ελλάδα έχει ένα καλό παράδειγμα για πώς το υφυπουργείο Πολιτισμού κατάφερε να συνενώσει δυνάμεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το μελετούμε με τη διοίκηση και έχει ανακοινωθεί μια αρχική συνεργασία με τον δήμο Λευκωσίας. Η επιτυχία του πολιτιστικού μας οικοσυστήματος θα εξαρτηθεί από τη σύμπραξη μεγάλων κρατικών δυνάμεων ή του ευρύτερου δημόσιου χώρου. Η στήριξη θα πρέπει να γίνεται με ορίζοντα αειφορίας και με αποτελέσματα που να είναι ορατά ώστε να μπορούμε να επιχειρηματολογούμε για τη συνέχισή της. Για παράδειγμα, τώρα το πολιτιστικό πρόγραμμα για την Προεδρία στην ΕΕ έφερε μια επένδυση πέραν της ετήσιας. Ο πολιτισμός μας προβάλλεται στο εξωτερικό αυτή την περίοδο και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιχείρημα για το μέλλον. Δηλαδή, αυτό το όφελος για τον τόπο μπορεί να δημιουργήσει μια κινητικότητα. Γίνονται επιπλέον έρευνες από το υφυπουργείο για το πόσο συμβάλλει ο πολιτισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες στο ΑΕΠ της χώρας. Ο πολιτισμός έχει πολύ σημαντικό και θετικό ρόλο να παίξει στην κοινωνία μιας χώρας, στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική.

–Ένα από τα σοβαρά προβλήματα του υφυπουργείου είναι η υποστελέχωση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα; Ήταν μια προτεραιότητα μου η στελέχωση του Τμήματος. Έχει πολλά χρόνια το Τμήμα να στελεχωθεί με νέους μόνιμους υπαλλήλους, στους οποίους να μπορείς να επενδύσεις και να τοποθετήσεις σε τομείς για να τους αναπτύξεις. Έχουμε καλές εξελίξεις, καταφέραμε σε πρώτη φάση να έχουμε τέσσερις νέες θέσεις οι οποίες θα ανοίξουν εντός του 2026, για νέους υπαλλήλους στη θέση Α8. Με τέσσερα άτομα και συν μία ακόμη θέση που προκύπτει από αναβάθμιση στελέχους, θα έχουμε εντός του 2026 πέντε νέους λειτουργούς σε μόνιμες θέσεις. Είναι ένα θετικό βήμα που δείχνει ότι η νέα στρατηγική μας βρίσκει απήχηση.

–Σχετικά με το Σχέδιο Θυμελη, κάθε τόσο προκαλείται αναταραχή στις θεατρικές σκηνές. Πιο παλιά είδαμε ιστορικά θέατρα να κινδυνεύουν με κλείσιμο. Πώς αντιμετωπίζετε τις αντιδράσεις; Το Θυμέλη, όπως και τα άλλα χορηγικά, είναι ένα σχέδιο ανταγωνιστικό, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι ποτέ εφικτό να παίρνουν χορηγίες όλοι όσοι αιτούνται. Θα υπάρχει πάντα μια ανταγωνιστική διαδικασία που είναι θεμιτή και δημιουργεί την ανάγκη να βελτιώνεσαι και να προσφέρεις στο κοινό κάτι αντάξιο της κρατικής επένδυσης που γίνεται. Θεωρώ ότι τα τελευταία δυο χρόνια, με πάρα πολλές διαβουλεύσεις, πετύχαμε σιγά-σιγά να ρυθμίσουμε διάφορες παραμέτρους του. Μία από αυτές, προς όφελος όλων, είναι ότι πλέον πρέπει να τηρούνται οι εργασιακές συμφωνίες των ηθοποιών. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ασφαλιστικές δικλίδες και για τα εργασιακά δικαιώματα των υπόλοιπων κλάδων. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι παραλάβαμε το Θυμέλη με μια αντιπαλότητα ανάμεσα στα «παλαιά» θέατρα και τα «καινούργια». Εμείς επιχειρήσαμε να γεφυρώσουμε αυτές τις αντιπαλότητες. Στα δυο χρόνια της νέας λειτουργίας του σχεδίου προσθέσαμε μια νέα παράμετρο περί σύμπραξης θεάτρων που θα επιφέρει ένα έξτρα ποσό επί της παράστασης. Έτσι, είδαμε να συνενώνονται δυνάμεις των «παλαιών» και «νέων» θεάτρων με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, τα ιστορικά θέατρα που είχαν μείνει έξω για ένα διάστημα περιλαμβάνονται πλέον στις χορηγίες.

Ελεύθερα 22.2.2026