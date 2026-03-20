Μετά από εβδομάδες αναμονής και αντιδράσεων από τον πολιτιστικό χώρο, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι έχει πλέον ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Επιτροπές Αξιολόγησης έχουν αρχίσει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες την εξέταση των συνολικά 506 αιτήσεων που υποβλήθηκαν και αναμένεται να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός Απριλίου.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανά τομέα

Συνολικά, οι αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Λογοτεχνία: 61 αιτήσεις (28 από φορείς, 28 από φυσικά πρόσωπα, 5 από ομάδες)

Εικαστικά: 114 αιτήσεις (72 από φορείς, 28 από φυσικά πρόσωπα, 14 από ομάδες)

Μουσική: 175 αιτήσεις (83 από φορείς, 45 από φυσικά πρόσωπα, 21 από ομάδες)

Χορός: 58 αιτήσεις (30 από φορείς, 19 από φυσικά πρόσωπα, 9 από ομάδες)

Θέατρο: 63 αιτήσεις (28 από φορείς, 13 από φυσικά πρόσωπο, 22 από ομάδες)

Παραδοσιακός Πολιτισμός: 42 αιτήσεις (22 από φορείς, 9 από φυσικά πρόσωπα, 11 από ομάδες)

Κινηματογράφος: 18 αιτήσεις (18 από φορείς, 1 από φυσικό πρόσωπο)

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για διαφάνεια, το Υφυπουργείο προχώρησε και στην ανακοίνωση της σύνθεσης των Επιτροπών Αξιολόγησης ανά τομέα, με το τρίτο άτομο να αποτελεί τον εκπρόσωπο του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού:

Εικαστικά: Αθηνά Ιωάννου (Διοικητική Διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-ΕΜΣΤ), Αντώνης Βολανάκης (εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών), Πέτρος Δυμιώτης

Κινηματογράφος: Κώστας Δημητρίου (ηθοποιός, σκηνοθέτης), Νίνος Φένεκ Μικελίδης (Κριτικός και ιστορικός κινηματογράφου), Μάριος Ψαράς

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος (μουσικοσυνθέτης, επιμελητής, ιδρυτής Subset Festival – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου), Χαρά Αναστασίου (Επιθεωρήτρια Μουσικής ΥΠΑΝ), Μαρίνος Χριστοδούλου

Χορός: Κωνσταντίνος Ρήγος (χορογράφος), Όλγα Μάρκαρη (χορογράφος), Κατρίν Μοσχοβάκη

Θέατρο: Δηώ Καγγελάρη (Διευθύντρια Σπουδών Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου), Κρίστη Παπαδοπούλου (ηθοποιός), Γεωργία Χόπλαρου

Λογοτεχνία: Μαίρη Ρούσσου (Καθηγήτρια – ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου), Μαρία Παπαπολυβίου (Φιλόλογος), Ιωάννα Ηλιάδη

Παραδοσιακός Πολιτισμός: Γιάννης Κουτής (Μουσικός, ερευνητής), Σταματία Λαουμτζή (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» Πανεπιστημίου Κύπρου), Νικολέττα Μαραθεύτο

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης από τον πολιτιστικό χώρο, με φορείς και δημιουργούς να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και διαφάνεια στη διαδικασία.

Με την αξιολόγηση πλέον σε εξέλιξη και τις Επιτροπές να έχουν ανακοινωθεί, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην τήρηση του νέου χρονοδιαγράμματος και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εντός Απριλίου.