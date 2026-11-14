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Βουλευτές ενέγραψαν θέματα στην Επιτροπή Νομικών για το ωράριο των αστυνομικών, την ασφάλισή τους, την υποστελέχωση και ενώ προγραμματιζόταν η συζήτησή τους για την ερχόμενη Τετάρτη, αίφνης αυτά εξαφανίστηκαν και στη θέση τους τέθηκαν άλλα ζητήματα. Δικαίως φωνάζουν οι αστυνομικοί για την εξέλιξη αυτή για την οποία και δεν είχαν καμία ενημέρωση.

Η Αστυνομία παρά τις πρόσφατες επιτυχίες της ταλανίζεται από αρκετά προβλήματα, έμεινε στη δεκαετία του ’80 και επιδίδει ακόμη κλήσεις και λειτουργεί σταθμούς με 1-2 μέλη της, ενώ αν πεθάνει κάποιος στο καθήκον, η χήρα του και τα ορφανά θα πάρουν αποζημίωση αν το αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά τα θέματα είναι σοβαρά και θα πρέπει να συζητηθούν για να βρεθούν λύσεις. Η αφαίρεσή τους από την ατζέντα της Επιτροπής, δεν βοηθά με κανέναν τρόπο, τουναντίον επαυξάνει τις ανησυχίες ότι κάτι τρέχει.

ΜΙΧ.