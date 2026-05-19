Ορατός είναι ο κίνδυνος αναζωπύρωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους από λετονικό έδαφος, ισχυριζόμενη κλιμάκωση των τακτικών που αφορούν χώρες της Βαλτικής, απειλώντας με «δίκαιη τιμωρία».

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών ισχυρίζεται ότι η Λετονία φέρεται να συντονίζει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικό έδαφος μαζί με την Ουκρανία.

Στην ανακοίνωσή της, η SVR ισχυρίζεται ότι «οι ουκρανικές αρχές επιδιώκουν να αποδείξουν στους Ευρωπαίους υποστηρικτές τους ότι η χώρα διατηρεί στρατιωτική ικανότητα και μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί ζημιά στην οικονομία της Ρωσίας».

«Το καθεστώς του Β. Ζελένσκι είναι αποφασισμένο με κάθε τρόπο να αποδείξει στους ιδεολογικούς και οικονομικούς προστάτες του στην Ευρώπη τη διατήρηση του μαχητικού δυναμικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ικανότητά τους να προκαλούν ζημιά στη ρωσική οικονομία. Με βάση αυτό, η διοίκηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια σειρά από νέες τρομοκρατικές επιθέσεις σε περιοχές των μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η SVR.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να προετοιμάζουν ένα νέο κύμα επιθέσεων σε περιοχές στα μετόπισθεν της Ρωσίας, σε βεληνεκές πέρα ​​από τις προηγουμένως χρησιμοποιούμενες εναέριες διαδρομές μέσω του εναέριου χώρου της Βαλτικής.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, το Κίεβο δεν σκοπεύει να περιοριστεί στη χρήση των αεροπορικών διαδρόμων που παρέχονται στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις από τις χώρες της Βαλτικής. Σχεδιάζεται επίσης η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το έδαφος αυτών των κρατών. Ο υπολογισμός είναι ότι τέτοιες τακτικές θα μειώσουν σημαντικά τον χρόνο πτήσης προς τους στόχους και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των τρομοκρατικών επιθέσεων», ανέφερε η δήλωση.

Η SVR ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η Λετονία συμφώνησε να υποστηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση παρά τις ανησυχίες για πιθανά αντίποινα.

«Παρά τις ανησυχίες της λετονικής πλευράς για το ενδεχόμενο να γίνει στόχος αντιποίνων από τη Μόσχα, οι αρχές του Κιέβου έπεισαν τη Ρίγα να συμφωνήσει στην επιχείρηση. Οι Ουκρανοί τόνισαν ότι θα ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία εκτόξευσης των UAV. (…) Στρατιώτες των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων έχουν ήδη σταλεί στη Λετονία. Βρίσκονται στις λετονικές στρατιωτικές βάσεις «Adazi», «Selia», «Lielvarde», «Daugavpils» και «Jekabpils»», πρόσθεσε.

Η SVR προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες, σημειώνοντας ότι τα σύγχρονα ρωσικά συστήματα πληροφοριών είναι ικανά να εντοπίζουν σημεία εκτόξευσης.

«Μόνο συμπάθεια μπορεί κανείς να εκφράσει την αφέλεια των Λετονών ηγετών. Τα σύγχρονα εργαλεία πληροφοριών καθιστούν δυνατό τον αξιόπιστο προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων εκτόξευσης UAV. Αξιόπιστα δεδομένα μπορούν επίσης να ληφθούν μελετώντας τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως συνέβη με την προσπάθεια της Ουκρανίας να επιτεθεί στην κατοικία του Ρώσου προέδρου τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Αξίζει επίσης να υπενθυμιστεί ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στο λετονικό έδαφος είναι γνωστές και η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από δίκαιη τιμωρία», ανέφερε το SVR.

