Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον λαό της Κίνας, ενόψει της επίσκεψής του στη χώρα σήμερα Τρίτη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία.

#BREAKING: Putin issues video address before arrival in China for visit.



Here's the transcript: Greetings, dear Chinese friends,



I am delighted to be visiting Beijing once again at the invitation of my long-time good friend, the President of the People’s Republic of China, Xi… pic.twitter.com/ZDpGsO5mh6 May 19, 2026

Οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν έγιναν λίγο πριν την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα (19 και 20 Μαΐου) και τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τα Κινέζικα μέσα ενημέρωσης, η πρώτη προπομπή του Ρώσου προέδρου έχει φθάσει ήδη στο Πεκίνο.Ο Πούτιν θα φτάσει το βράδυ της 19ης Μαΐου. Θα τον υποδεχτεί με μεγάλες τιμές, στις σκάλες του αεροσκάφους ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι. Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος θα κατευθυνθεί στον Κρατικό Ξενώνα Ντιαογιουτάι (Diaoyutai State Guesthouse, ένα από τα πιο ιστορικά και πολυτελή συγκροτήματα στο Πεκίνο). Η τελετή υποδοχής για τον Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Σι Τζινπίνγκ θα ξεκινήσει στην πλατεία Τιενανμέν στις 11:00 π.μ. στις 20 Μαΐου.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν

Χαίρεται, αγαπητοί Κινέζοι φίλοι!

Είμαι στην ευχάριστη θέση να επισκέπτομαι για άλλη μια φορά το Πεκίνο, κατόπιν πρόσκλησης του μακροχρόνιου καλού μου φίλου, του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping.

Οι τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις και οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου Ρωσίας-Κίνας αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση ολόκληρου του φάσματος των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και την αξιοποίηση του πραγματικά απεριόριστου δυναμικού τους.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από 25 χρόνια, η Ρωσία και η Κίνα υπέγραψαν τη Συνθήκη Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας, η οποία έθεσε μια σταθερή βάση για μια πραγματικά στρατηγική σχέση και μια ολοκληρωμένη εταιρική σχέση προς όφελος των χωρών και των λαών μας.

Σήμερα, οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν φτάσει σε ένα πραγματικά πρωτοφανές επίπεδο. Η ιδιαίτερη φύση τους αντικατοπτρίζεται στην ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, στη δέσμευση για επιδίωξη ισότιμης και επωφελούς συνεργασίας, στη διεξαγωγή σεβαστού διαλόγου και στην αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα που επηρεάζουν τα βασικά συμφέροντα και των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της κυριαρχίας και της ενότητας του κράτους.

Κοιτάζοντας με σιγουριά στο μέλλον, η Ρωσία και η Κίνα επεκτείνουν ενεργά τις επαφές τους στην πολιτική, την οικονομία και την άμυνα, διευρύνοντας παράλληλα τις ανθρωπιστικές ανταλλαγές και ενθαρρύνοντας την προσωπική αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει ότι μαζί κάνουμε ό,τι μπορεί να εμβαθύνει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και να προωθήσει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των χωρών μας.

Είναι σημαντικό αυτά να είναι τα ζητήματα που θα διαμορφώσουν την ατζέντα των επερχόμενων συνομιλιών στο Πεκίνο. Εκτιμώ βαθιά τη δέσμευση του Προέδρου Xi Jinping για μακροπρόθεσμη συνεργασία με τη Ρωσία. Είμαι πεπεισμένος ότι οι θερμοί και φιλικοί δεσμοί μας μάς επιτρέπουν να χαράξουμε τα πιο τολμηρά σχέδια για το μέλλον και να τα υλοποιήσουμε.

Το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχίζει να αυξάνεται, έχοντας ξεπεράσει εδώ και καιρό το όριο των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αμοιβαίοι διακανονισμοί διεξάγονται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ρούβλια και γιουάν.

Σημαντικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε βασικούς τομείς της συνεργασίας μας.

Μετά τα επιτυχημένα Διαχρονικά Έτη Πολιτισμού, τα Διαχρονικά Έτη Ρωσοκινεζικής Συνεργασίας στην Εκπαίδευση ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, καθιστώντας τα τη δέκατη έκδοση αυτού του είδους διμερών έργων στον ανθρωπιστικό τομέα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ρωσία εκτιμά ιδιαίτερα την αιώνια ιστορία της Κίνας και τα επιτεύγματά της στον πολιτισμό, την τέχνη και την επιστήμη.

Ενδιαφερόμαστε να φέρουμε τους λαούς μας πιο κοντά, να προωθήσουμε περαιτέρω την αμοιβαία κατανόηση και να αγκαλιάσουμε όλα τα θετικά που προσφέρουν οι πλούσιες παραδόσεις και η κληρονομιά των δύο χωρών. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε την εισαγωγή ενός αμοιβαίου καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των χωρών μας, διευκολύνοντας μεγαλύτερες επιχειρηματικές και τουριστικές ανταλλαγές και αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες για επικοινωνία και προσωπικές επαφές μεταξύ Ρώσων και Κινέζων υπηκόων.

Η στενή στρατηγική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας παίζει σημαντικό ρόλο, σταθεροποιητικό ρόλο παγκοσμίως. Χωρίς να συμμαχούμε εναντίον κανενός, επιδιώκουμε την ειρήνη και την παγκόσμια ευημερία. Με αυτό το πνεύμα, η Μόσχα και το Πεκίνο ενεργούν συντονισμένα για να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο και τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στην ολότητα, την πληρότητα και την αλληλοσύνδεση τους.

Υποστηρίζουμε την ενεργό συνεργασία μέσω του ΟΗΕ, του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, του BRICS και άλλων πολυμερών οντοτήτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση πιεστικών παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων.

Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εμβαθύνουμε την εταιρική σχέση Ρωσίας-Κίνας και την καλή γειτονία για τη δυναμική ανάπτυξη των δύο χωρών μας και για την ευημερία των λαών μας, προς όφελος της διατήρησης της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας.

Τα λέμε σύντομα στο Πεκίνο!

Ευχαριστώ!

skai.gr