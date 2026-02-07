Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Γιώργος Παντελίδης, συμμετείχε, υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της BusinessEurope, μαζί με τον πρόεδρο και την υπόλοιπη ηγεσία του ισχυρού φορέα του ευρωπαϊκού επιχειρείν, σε δείπνο εργασίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η ΟΕΒ συμμετέχει στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν το σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς, όπως σημείωσε, παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώνονται σε αυτές οι ανάγκες και οι προτεραιότητες και των κυπριακών επιχειρήσεων. Τόνισε ότι οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές και απαιτούν άμεσες ενέργειες.

Κατά το δείπνο εργασίας, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων τόνισαν ότι η επιτυχία της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας θα κριθεί από την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα στην εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών, προειδοποιώντας ότι, χωρίς απτά αποτελέσματα εντός του 2026, η ευρωπαϊκή οικονομία κινδυνεύει να χάσει περαιτέρω έδαφος σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Ειδικότερα, στο τραπέζι τέθηκε η ανάγκη άμεσης μετάβασης από τις πολιτικές εξαγγελίες σε απτά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, θέση που, όπως επισημάνθηκε, επαναλαμβάνει διαχρονικά ο ευρωπαϊκός επιχειρηματικός κόσμος.

Οι ανησυχίες των επιχειρηματιών

Ενώπιον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τέθηκε σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό επιχειρείν.

Η BusinessEurope υποστηρίζει ότι το νέο θεσμικό και γεωπολιτικό περιβάλλον επιβάλλει μια σαφή αλλαγή πορείας, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος, αυξημένη κανονιστική επιβάρυνση, κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Η BusinessEurope εστιάζει σε πέντε βασικούς άξονες πολιτικής που θεωρούνται κρίσιμοι για το 2026.

Πρώτον, ζητείται ουσιαστική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και δραστική μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης, με στόχο την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, η BusinessEurope επιμένει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στη δημιουργία βιώσιμου επιχειρηματικού πλαισίου για την απανθρακοποίηση, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή διαφορά κόστους σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές εκτός ΕΕ παραμένει καθοριστικό μειονέκτημα.

Τρίτος άξονας είναι η διαχείριση των γεωπολιτικών κινδύνων και η διασφάλιση πρόσβασης σε αγορές και πρώτες ύλες, με έμφαση στη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων και στην ισορροπία μεταξύ οικονομικής ασφάλειας και ανοικτού εμπορίου. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της καινοτομίας, προκειμένου η Ευρώπη να ανακτήσει τεχνολογική ηγεσία, καλώντας σε ισχυρότερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και αποτελεσματικότερες κεφαλαιαγορές. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απασχόληση και στις δεξιότητες, με τη BusinessEurope να ζητεί μετατόπιση της κοινωνικής πολιτικής προς πιο ευέλικτες, μη νομοθετικές λύσεις, οι οποίες θα ενισχύουν ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή.