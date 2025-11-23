Μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Λευκωσία έστειλε ο πρόεδρος του BusinessEurope (της μεγαλύτερης πανευρωπαϊκής οργάνωσης εργοδοτών και επιχειρηματικών συνδέσμων), Fredrik Persson, ο οποίος σε συνέντευξη του στον «Φ» αναπτύσσει τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καλώντας τους πολιτικούς να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η συνέντευξη με τον Fredrik Persson πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των προέδρων της οργάνωσης, που φιλοξενήθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στη Λευκωσία, στις 20-21 Νοεμβρίου 2025.

Με φόντο την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο κ. Persson αναλύει τις προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τη μείωση του κανονιστικού βάρους, τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον ρόλο της Κύπρου και της ΟΕΒ στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

–Η BusinessEurope πραγματοποίησε τη Σύνοδο των Προέδρων και Γενικών Διευθυντών των εργοδοτικών ομοσπονδιών-μελών της BusinessEurope στη Λευκωσία στις 20-21 Νοεμβρίου 2025. Ποια είναι η σημασία αυτού του σημαντικού γεγονότος στην Κύπρο, τόσο για τη χώρα όσο και για την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα;

Το Συμβούλιο Προέδρων της BusinessEurope συγκεντρώνει τους προέδρους και τους γενικούς διευθυντές των ομοσπονδιών-μελών της BusinessEurope. Αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της BusinessEurope, η οποία συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, για να καθορίσει τις θέσεις που θα προωθήσουν οι 42 οργανώσεις-μέλη της από 36 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, τόσο για την Κύπρο όσο και για την ΕΕ, ενόψει της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθούν τα καίρια ζητήματα για τον επιχειρηματικό κόσμο ενόψει της Προεδρίας και να ανταλλάξουν απόψεις οι ηγέτες των ομοσπονδιών-μελών μας για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισής τους. Όταν μιλάμε με μία φωνή εκ μέρους της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξεύρεση λύσεων για την επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

–Ποιες είναι οι προσδοκίες σας μετά τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα της Συνόδου στη Λευκωσία και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διαμορφωθεί η ευρωπαϊκή επιχειρηματική ατζέντα για το 2026 και μετά;

Μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία, με ισχυρές ευρωπαϊκές εταιρείες, αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η αποστολή σαφών μηνυμάτων ότι η Ευρώπη ανεβάζει τον πήχη όσον αφορά την υλοποίηση των υποσχεθέντων βελτιώσεων πολιτικής κατά τη διάρκεια της μελλοντικής Κυπριακής Προεδρίας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ελπίζουμε ότι η ενιαία φωνή από το Συμβούλιο Προέδρων μας θα οδηγήσει σε εντατικοποίηση αυτών των προσπαθειών.

–Από τη δική σας οπτική, ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σε οικονομικό, πολιτικό επίπεδο αλλά και ως προς την ανταγωνιστικότητά τους;

Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον και ειδικότερα τις εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υποστηρίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν απέχει πολύ από το ιδανικό, διότι επέτρεψε την αποφυγή μιας επιζήμιας κλιμάκωσης των δασμών και παρέχει τη βάση για να συνεχιστεί η απαραίτητη προσπάθεια επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων στις διατλαντικές σχέσεις.

Είναι, συνεπώς, σημαντικό να αποφευχθεί η επιδίωξη τροποποιήσεων που θα υπονόμευαν τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ. Η διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της απάντησης και η ταχεία κύρωση της συμφωνίας με το Mercosur είναι κεντρικό στοιχείο μιας τέτοιας στρατηγικής διαφοροποίησης του εμπορίου.

Επιπλέον, είναι κρίσιμο η ΕΕ να επιταχύνει το πρόγραμμα μείωσης του κανονιστικού βάρους. Αν θέλουμε να πλησιάσουμε τον διπλό στόχο μείωσης του κανονιστικού βάρους κατά 25% για όλες τις επιχειρήσεις και κατά 35% για τις ΜμΕ, οι προτάσεις απλούστευσης που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν ταχύτατα. Πέρα από αυτό, χρειαζόμαστε μια σταθερή ροή νομοθετημάτων τύπου «omnibus» ή παρόμοιων μέτρων μείωσης των βαρών.

–Κατά την άποψή σας, ποιες αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις είναι πιο επείγουσες για την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, ώστε να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα;

Μια βασική εσωτερική μεταρρύθμιση που η ΕΕ πρέπει να υλοποιήσει είναι η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς. Χρειαζόμαστε την πλήρη εφαρμογή της Single Market Strategy και έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη για την Ενιαία Αγορά έως το 2028, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από την υπερβολική ενσωμάτωση («gold-plating») των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς στα κράτη μέλη.

Πρέπει, επίσης, να επικεντρωθούν οι πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ωστόσο, οι στόχοι από μόνοι τους δεν θα αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και ένα σαφές επιχειρηματικό κίνητρο για επενδύσεις στην απανθρακοποίηση. Η εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή ενέργεια, η κινητοποίηση μαζικών δημόσιων επενδύσεων, η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και η δημιουργία αγορών-προτύπων θα είναι καθοριστικής σημασίας. Οι εταιρείες χρειάζονται επίσης ένα σταθερό και τεχνολογικά ουδέτερο ρυθμιστικό περιβάλλον, που να αποφεύγει την υπερρύθμιση και να ενθαρρύνει την καινοτομία.

-Το όραμα της BusinessEurope είναι να καταστήσει την Ευρώπη το πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ευημερούν μέρος για να ζει, να εργάζεται και να επενδύει κανείς. Ποια συγκεκριμένα βήματα γίνονται για να μετατραπεί αυτό το όραμα σε πραγματικότητα;

Για να στηρίξει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις τόσο αναγκαίες προσπάθειές τους για απλούστευση, η BusinessEurope έχει παρουσιάσει 68 συγκεκριμένες προτάσεις σε 3 βασικούς τομείς, που δημιουργούν δυσανάλογα υψηλά κόστη συμμόρφωσης: διοικητικά βάρη (περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων), υπερβολικά βάρη προσαρμογής και διασυνοριακά ρυθμιστικά εμπόδια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ χρειάζονται άμεση δράση και στους τρεις αυτούς πυλώνες επιβαρύνσεων.

Συμπληρώσαμε αυτές τις 68 προτάσεις με ένα έγγραφο θέσεων σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής απλούστευσης του ψηφιακού ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ. Η ΕΕ έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη θέσπιση ψηφιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, με την ηγεσία έρχεται και η ευθύνη να διασφαλιστεί ότι η ρύθμιση δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ευρώπη.

Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον ανταγωνισμό σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, πρέπει να κάνει τους κανόνες να λειτουργούν – με σαφήνεια, απλότητα και προβλεψιμότητα.

–Ως αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος, η BusinessEurope συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με αυτά τα θεσμικά όργανα και τι θα μπορούσε να κάνει αυτόν τον διάλογο ακόμη πιο αποτελεσματικό;

Για να διασφαλιστεί ότι η οικονομική και η κοινωνική πρόοδος προχωρούν χέρι-χέρι, είναι σημαντικό να αυξηθούν ταυτόχρονα η παραγωγικότητα και η απασχόληση. Για δεκαετίες, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν το κατόρθωσαν αυτό. Όταν η ωριαία παραγωγικότητα αυξανόταν, ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά κάτοικο μειωνόταν. Ως αποτέλεσμα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ έχει παραμείνει στάσιμο στο 70% του αντίστοιχου των ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια.

Η αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας είναι ουσιώδης για την ενίσχυση της οικονομίας μας και για την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις μεταβάσεις ασφάλειας, δημογραφικών εξελίξεων, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η BusinessEurope συμμετέχει σε διμερή διάλογο με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (European Trade Union Confederation) και, σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας για εκπροσώπηση των θέσεων μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, υπερασπιζόμαστε επίσης την αυτονομία των διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, η BusinessEurope υποστηρίζει την εισαγωγή τεκμηρίου συμμόρφωσης για τις εταιρείες που τηρούν συλλογικές συμβάσεις στην πρόσφατα εγκριθείσα ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών. Υποστηρίζουμε πλήρως τους στόχους για την ισότητα των φύλων που επιδιώκονται, αλλά οι διατάξεις της οδηγίας είναι αδικαιολόγητα επιβαρυντικές. Η εισαγωγή τεκμηρίου συμμόρφωσης για τις εταιρείες που τηρούν συλλογικές συμβάσεις θα ήταν λογική, δεδομένου ότι η ταξινόμηση θέσεων εργασίας που καθορίζεται μέσω συλλογικών συμβάσεων βασίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Οι σχέσεις με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων

–Πώς θα περιγράφατε τη σχέση της BusinessEurope με τις εργοδοτικές οργανώσεις της Κύπρου, που είναι μέρος του δικτύου σας; Με ποιους τρόπους συμβάλλουν στο συλλογικό σας έργο;

Η ΟΕΒ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, τόσο εντός της BusinessEurope όσο και στις επαφές μας με βασικούς εταίρους, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εκείνη, μαζί με όλες τις εθνικές μας ομοσπονδίες, παρέχει μια μοναδική εικόνα για το πώς τα πάνε οι επιχειρήσεις επί του πεδίου και πώς οι επιχειρήσεις στην Κύπρο επηρεάζονται από αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ.

Η τεχνική τεχνογνωσία που διαθέτουν το προσωπικό και τα μέλη μας, σε συνδυασμό με σαφή και ισχυρά πολιτικά μηνύματα, μας καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικούς στη διαμόρφωση της πολιτικής συζήτησης και των ίδιων των πολιτικών.

Φωτογραφίες: Αντώνης Αντωνίου