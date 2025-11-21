Η παρουσία εκπροσώπων της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο έχει προστιθέμενη αξία για τη χώρα ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Προέδρων του Business Europe, η οποία φιλοξενείται στη Λευκωσία ενόψει της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Κληθείς να σχολιάσει τις εργασίες του συνεδρίου και την παρουσία εκπροσώπων του ευρωπαϊκού επιχειρείν στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η πλειοψηφία των προς διαχείριση φακέλων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας αγγίζουν πέραν του 70% το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Και επιτέλους, αυτό το θέμα συζητείται σοβαρά, έχουμε ξεφύγει από το στάδιο των συζητήσεων και έχουμε προχωρήσει στο στάδιο των αποφάσεων, έτσι ώστε να γίνουν όλα όσα πρέπει για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας τομέας στον οποίο υστερούμε σε διεθνές επίπεδο», σημείωσε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «η συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είχαμε χθες μια ανταλλαγή απόψεων στο Προεδρικό, προσωπικά μπορώ να πω, ήταν μια συζήτηση πολύ ωφέλιμη για εμάς ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας και χαίρομαι πραγματικά που είχα αυτή την ευκαιρία».

«Αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα. Έχουμε κοινούς στόχους, κοινές επιδιώξεις, έτσι ώστε να καταστήσουμε την ΕΕ ανταγωνιστική», είπε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, «η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που άπτεται και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν δεν είσαι ανταγωνιστικός, δεν μπορείς να πετύχεις και το στόχο της στρατηγικής αυτονομίας».

«Άρα, και η χθεσινή συζήτηση και η σημερινή και η παρουσία τους στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική. Είχε και έχει προστιθέμενη αξία για εμάς, που σε 40 μέρες θα αναλάβουμε τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

