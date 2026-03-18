Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) εκφράζει βαθιά εκτίμηση στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την οικονομική της συνεισφορά ύψους €17.282 (£15.000).

Με τη δωρεά αυτή η συνολική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη ΔΕΑ ανέρχεται στις €322.282 από το 2004, αναφέρει ανακοίνωση της ΔΕΑ.

Η χρηματοδότηση αυτή επέτρεψε στη ΔΕΑ να πραγματοποιήσει βασικές αναλύσεις DNA και να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις δραστηριότητές της το 2026.

“Η συνεχής υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί πολύτιμη συμβολή στις προσπάθειες της ΔΕΑ για την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων, βοηθώντας έτσι τις οικογένειες που βιώνουν μακροχρόνια αβεβαιότητα να βρουν την ηρεμία τους”, αναφέρεται.

Έως σήμερα, 1.065 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες έχουν ταυτοποιηθεί και τα οστά τους επιστράφηκαν στις οικογένειές τους για ταφή.

ΚΥΠΕ