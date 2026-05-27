Δήλωση αποποίησης της επαγγελματικής της σύνταξης υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών η Σάβια Ορφανίδου μετά και την επανεκλογή της στο βουλευτικό αξίωμα.

Σε ανάρτησή της, η Σάβια Ορφανίδου αναφέρει ότι «σε συνέχεια της πρόσφατης επανεκλογής μου στο βουλευτικό αξίωμα και με βάση τον περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμο ενημερώνω ότι μόλις έχω υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών την δήλωση αποποίησης της επαγγελματικής μου σύνταξης για τη χρονική περίοδο που κατέχω το βουλευτικό αξίωμα».

Μάλιστα, υπενθυμίζει πως «έχω ήδη αποποιηθεί την σύνταξη μου εδώ και καιρό χωρίς να υπήρχε καμία σχετική διαδικασία».