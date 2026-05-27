Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που γέφυρα στην κεντρική Κίνα καταρρέει και ένα αυτοκίνητο πέφτει μέσα σε ποτάμι, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ABC, στην επαρχία Χιουμπέι λόγω της έντονης βροχόπτωσης κομμάτι γέφυρας κατέρρευσε με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που ήταν εκείνη την ώρα επάνω να πέσει μέσα στον ποταμό.

Στο βίντεο, φαίνεται η στιγμή που το λευκό όχημα πέφτει μέσα στο ορμητικό νερό μετά την κατάρρευση μεγάλου κομματιού στο οδόστρωμα της γέφυρας, ενώ στη συνέχεια παρασύρεται από τον τεράστιο χείμαρρο που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία.

Δείτε βίντεο

An eyewitness caught the moment a car on the edge of a broken bridge in east-central China fell into a fast-flowing river after the structure gave way. The vehicle had been evacuated before it fell. pic.twitter.com/QWD2CG3YFJ — ABC News (@ABC) May 26, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου πρόλαβε και βγήκε από το όχημα πριν αυτό βρεθεί στο νερό.

protothema.gr