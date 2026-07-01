Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τις ομάδες της φάσης των «16» να συμπληρώνονται σταδιακά. Πλέον, επτά χώρες που συνεχίζουν στο τουρνουά έχουν ήδη γίνει γνωστές, ενώ οριστικοποιήθηκαν και τρία ζευγάρια του επόμενου γύρου.

Συγκεκριμένα, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό είναι ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, με μόνο το τελευταίο να μη γνωρίζει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση, καθώς αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό (01/07 19:00).

Αντίθετα, ο Καναδάς ξέρει πως θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ τα άλλα δύο ζευγάρια που έγιναν πλέον γνωστά είναι το Βραζιλία-Νορβηγία και το Παραγουάη-Γαλλία.

Φάση των «32»

1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

2. Χιούστον: Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

3. Βοστώνη: Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Μοντερέι: Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία – Σουηδία 3-0

7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό – Iσημερινός 2-0

8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό

9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ – Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία – Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία – Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα

Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη – Γαλλία

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία – Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Μεξικό – Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 – Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 – Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 – Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 – Νικητής 16

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) – Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) – Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) – Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) – Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

Πληροφορίες από GOAL