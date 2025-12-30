Το στρες αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο και επηρεάζει άμεσα τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, οι αυξημένες υποχρεώσεις και η συνεχής πίεση επιβαρύνουν τον οργανισμό, αυξάνοντας την κόπωση, την ευερεθιστότητα και τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Αν και η άσκηση και ο ύπνος παίζουν σημαντικό ρόλο, η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως καθοριστικός σύμμαχος στη διαχείριση του στρες.

Το χρόνιο στρες συνδέεται με διαταραχές του μεταβολισμού, αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα. Παράλληλα, σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, υπέρτασης και μεταβολικού συνδρόμου, επηρεάζοντας συνολικά την υγεία.

Στρες και συναισθηματική κατανάλωση τροφής

Σε περιόδους έντασης, το φαγητό συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο ανακούφισης. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση γλυκών, λιπαρών και επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία προσφέρουν πρόσκαιρη ευχαρίστηση αλλά επιβαρύνουν τον οργανισμό και εντείνουν τον φαύλο κύκλο του στρες.

Η διατροφή ως φυσικό «αντίδοτο»

Μια ισορροπημένη διατροφή, με σωστή αναλογία υδατανθράκων, πρωτεϊνών και καλών λιπαρών, συμβάλλει στη σταθεροποίηση της ενέργειας και της διάθεσης. Δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά, άπαχες πηγές πρωτεΐνης και ελαιόλαδο αποτελούν βασικά στοιχεία ενός αντιστρες διατροφικού προτύπου.

Τα 5 συστατικά που βοηθούν στη μείωση του στρες

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β : Υποστηρίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

: Υποστηρίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ω-3 λιπαρά οξέα : Συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της διάθεσης.

: Συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της διάθεσης. Τρυπτοφάνη : Απαραίτητη για την παραγωγή σεροτονίνης, που σχετίζεται με την ηρεμία.

: Απαραίτητη για την παραγωγή σεροτονίνης, που σχετίζεται με την ηρεμία. Μαγνήσιο : Βοηθά στη χαλάρωση μυών και νεύρων.

: Βοηθά στη χαλάρωση μυών και νεύρων. Αντιοξειδωτικά: Προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

Τροφές που βοηθούν και τροφές που επιβαρύνουν

Σύμμαχοι στη μείωση του στρες είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί και η επαρκής ενυδάτωση. Αντίθετα, η υπερβολική καφεΐνη, το αλκοόλ, η ζάχαρη και τα ραφιναρισμένα τρόφιμα προκαλούν απότομες μεταβολές στο σάκχαρο και αυξάνουν την ένταση και την ανησυχία.

Η αντιστρες διατροφή δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο του πιάτου, αλλά και τον τρόπο κατανάλωσης του γεύματος. Το αργό, συνειδητό φαγητό, χωρίς βιασύνη και περισπασμούς, βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης και στη βελτίωση της σχέσης με το φαγητό.

Η σωστή διατροφή μπορεί να μειώσει τη φθορά που προκαλεί το στρες, στηρίζοντας τη σωματική και ψυχική ισορροπία μέσα από απλές, καθημερινές επιλογές.

ygeiamou.gr