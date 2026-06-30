Με αμείωτο ρυθμό εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη και να χτυπά, κυρίως άνδρες, η ευλογιά των πιθήκων (mpox), με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) να προειδοποιεί ότι η αυξημένη κινητικότητα και οι μαζικές μετακινήσεις πολιτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ευνοούν την περαιτέρω διασπορά του ιού.

Ανησυχία εκφράζει το αρμόδιο ευρωπαϊκό κέντρο και για την ασυνήθιστη καταγραφή περιστατικών του βακτηρίου Dermatophilus congolensis, το οποίο, όπως φαίνεται έχει αλλάξει συμπεριφορά και πλέον δεν μεταδίδεται μόνο από τα ζώα στον άνθρωπο αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ στο μικροσκόπιο των υγειονομικών Αρχών παραμένει και η πολυκρατική επιδημία σαλμονέλας, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων περιστατικών μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ό,τι αφορά την mpox και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ECDC για τις μεταδοτικές απειλές στην Ευρώπη, τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκαν 102 νέα περιστατικά mpox που αποδίδονται στην παραλλαγή «clade I» σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ επιπλέον 23 περιστατικά αφορούσαν την παραλλαγή του ιού «clade II». Οι μεγαλύτεροι αριθμοί νέων περιστατικών καταγράφηκαν στην Ισπανία και τη Γερμανία.

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, δηλαδή από τον Μάιο του 2025 μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 458 περιστατικά της «clade I» και 921 περιστατικά της «clade II» σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα στοιχεία του ECDC δείχνουν ότι η πλειονότητα των νέων περιστατικών αφορά άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Συγκεκριμένα, το 92% των περιστατικών της «clade I» και το 91% της «clade II» καταγράφηκαν σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.

Παράλληλα, οι περισσότερες λοιμώξεις καταγράφηκαν σε άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί, γεγονός που, σύμφωνα με το ECDC, αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης των εμβολιαστικών προγραμμάτων στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Παρ’ ότι η κλινική εικόνα των περισσότερων ασθενών παραμένει ήπια, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα και οι μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, όπως και τα «Pride events» και άλλα φεστιβάλ, ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω διασπορά του ιού.

Η βακτηριακή λοίμωξη που, επίσης, χτυπά άνδρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξακολουθεί να προκαλεί και η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από το βακτήριο Dermatophilus congolensis, το οποίο μέχρι σήμερα συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με λοιμώξεις σε ζώα και πολύ σπάνια στον άνθρωπο.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 50 περιστατικά σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, κυρίως μεταξύ ανδρών που είχαν επισκεφθεί χώρους σεξουαλικών επαφών και σάουνες.

Οι ασθενείς παρουσίασαν δερματικές βλάβες σε διάφορα σημεία του σώματος, ωστόσο, όλοι ανάρρωσαν πλήρως μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά.

Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο το βακτήριο να έχει αποκτήσει δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Παρ’ ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλός, το ECDC αξιολογεί τον κίνδυνο ως μέτριο για συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι άνδρες που επισκέπτονται χώρους παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Τέλος, στο μικροσκόπιο του ECDC παραμένει και η επιδημία της Salmonella Stanley ST2045, η οποία έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής 83 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τουλάχιστον 20 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία.

Η επιδημία επηρεάζει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες και έχει καταγραφεί στην Αυστρία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μέχρι στιγμής έρευνες δείχνουν πιθανή σύνδεση με στιγμιαία νουντλς με γεύση κοτόπουλου ή με επεξεργασμένα προϊόντα κοτόπουλου, ενώ ορισμένοι ασθενείς ανέφεραν ότι κατανάλωσαν τα νουντλς χωρίς να τα μαγειρέψουν, χρησιμοποιώντας μόνο τα συνοδευτικά καρυκεύματα.

Το ECDC επισημαίνει ότι, «παρ’ ότι ο συνολικός κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί όλες οι πιθανές πηγές έκθεσης».