Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, η χώρα μας, παραδίδει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι 181 ημερών. Και η αποτίμηση είναι θετική. Δεν το αναφέρουμε εμείς, αλλά οι εταίροι μας στην Ε.Ε. καθώς και οι θεσμοί.

ΣΤΟ εξάμηνο αυτό, η κυπριακή Προεδρία χειρίστηκε πολλά κρίσιμα ζητήματα. Ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας, αλλά και πολλούς νομοθετικούς φακέλους. Παράδειγμα, το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. Άγγιξε και το θέμα της διεύρυνσης. Έκλεισαν εκκρεμότητες, οι πλείστες από τις οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για την Προεδρία ξεκίνησε εδώ και δυόμιση χρόνια. Προέκυψαν, βέβαια και τα απρόοπτα. Όπως ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Είχαμε και η πτώση του drone στο Ακρωτήρι. Από την Προεδρία, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, έγιναν παρεμβάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την εκτόνωση της κρίσης. Προφανώς κι άλλες προεδρίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με κρίσεις. Μεγάλες ή μικρές, κλήθηκαν οι Προεδρίες να τις αντιμετωπίσουν. Και τις αντιμετώπισαν με τη συμβολή, τη βοήθεια όλων.

ΕΝΑ μικρό κράτος, προφανώς και δεν έχει εκείνους τους μηχανισμούς, που διαθέτουν οι μεγάλοι εταίροι μας. Αλλά μια Προεδρία έχει και τη στήριξη των θεσμών, αλλά και των εταίρων.

ΠΡΕΠΕΙ να σημειώσουμε πως, κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε., υιοθετήθηκαν σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα αυτονομίας και ασφάλειας της Ένωσης, μετανάστευσης, του προϋπολογισμού, αλλά και για τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτά είναι μερικά που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΉΤΑΝ ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας, το οποίο κερδήθηκε. Θα σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Συγκεκριμένα, αφού έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Χριστοδουλίδη για τα αποτελέσματα που έφερε η Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε πως «υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα» κι αυτό είναι το ότι «θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 17 περίπου χρόνια για να έχουμε ξανά Κυπριακή Προεδρία».

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ένωση είναι ένας ζωντανός Οργανισμός. Διαχειρίζεται μείζονος και ήσσονος σημασίας ζητήματα. Οι θεσμοί, τα κράτη-μέλη, το κράτος που ηγείται της Ένωσης, στη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας, συμβάλουν για το καλύτερο δυνατό. Για το συλλογικό καλό.

Η ΟΜΑΔΑ της Προεδρίας, η ομάδα της Υφυπουργού, Μαριλένας Ραουνά, οι υπουργοί, τα υπουργεία, όλο κράτος, έδωσαν εξετάσεις και πέρασαν πάνω από τον πήχη. Για την Κύπρο και την Ε.Ε.