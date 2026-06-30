Δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα πρόκλησης τραυματισμού, μαχαιροφορίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου και απειλής.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9.00 χθες βράδυ, οι δύο ύποπτοι μετέβησαν στην οικία 35χρονου στην επαρχία Πάφου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο φέρεται να όφειλε στον 39χρονο.

Ο 35χρονος απουσίαζε και στην οικία βρισκόταν 26χρονος υπάλληλός του, στον οποίο οι δύο συλληφθέντες φέρονται να επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο χέρι και εκδορές. Στο ίδιο νοσηλευτήριο μετέβη και ο 39χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο χέρι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε επίσης εξιτήριο.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.