Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Μπερν, γνωστός από εμβληματικούς ρόλους στον «Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» και τον «Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου». Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μπερν πέθανε στις 20 Ιουνίου, με την αιτία θανάτου του να μην έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Μάικλ Μπερν, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο της Αγγλίας στις 7 Νοεμβρίου 1943, είχε μια πλούσια υποκριτική καριέρα που διήρκεσε σχεδόν 60 χρόνια. Οι πρώτοι του ρόλοι ήταν στο θέατρο, το 1963, όταν εντάχθηκε στον πρώτο θίασο του National Theatre Company του Λόρενς Ολίβιε, στο Old Vic του Λονδίνου. Εμφανίστηκε στα έργα «Death and the Maiden» στο Royal Court, «The Double Dealer» και «Πολύ κακό για το τίποτα», όλα στο National Theatre, καθώς και στα «Ο Βυσσινόκηπος», «Ο Γλάρος», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Όσον αφορά στην κινηματογραφική του πορεία, είχε εμφανιστεί σε εμβληματικές ταινίες, όπως το «Braveheart» και το «Tomorrow Never Dies». Πρωταγωνίστησε επίσης δίπλα στον σερ Ίαν ΜακΚέλεν στην ταινία «Apt Pupil», υποδυόμενος έναν Εβραίο επιζώντα στρατοπέδου συγκέντρωσης.

‘Harry Potter’ and ‘Indiana Jones’ actor Michael Byrne dead at 82 https://t.co/pplNVsruO7 pic.twitter.com/QlvA09Sz3h — Page Six (@PageSix) June 30, 2026

Ο ηθοποιός υποδύθηκε επίσης τον μοχθηρό συνταγματάρχη Βόγκελ στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία». Οι μεγάλοι κινηματογραφικοί ρόλοι του Μάικλ συνεχίστηκαν όταν εμφανίστηκε στην ταινία του 2010 «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 1», ως Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ, ένας διαβόητος και πανίσχυρος μάγος.

Αργότερα, ο Μάικλ εμφανίστηκε στο «Corrie» το 2008 και το 2010, υποδυόμενος τον Τεντ Πέιτζ, τον απόντα πατέρα της Γκέιλ και πρώην εραστή της Όντρεϊ Ρόμπερτς. Οι τηλεοπτικοί του ρόλοι περιλάμβαναν επίσης τακτικές εμφανίσεις σε πολλές αγαπημένες σειρές, όπως το «Casualty» του BBC, το «A Touch of Frost» και το «Sharpe».