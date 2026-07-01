Περισσότερα από 55.000 νοικοκυριά και 9.200 επιχειρήσεις έχουν δάνεια στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και το 94,5% του χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γεγονός που αναδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών χορηγήσεων παραμένει εκτός τραπεζικών ισολογισμών.

Η Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία και όπως σημειώνει στην ανακοίνωση αναβαθμίζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύει, με τελευταία ημερομηνία αναφοράς τις 31 Μαρτίου 2026.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από αυτά που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα, είναι ότι οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων εξελίσσονται σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, στα τέλη Μαρτίου 2026 κατείχαν 8.014 ακίνητα συνολικής αγοραίας αξίας 968 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από ανακτήσεις εξασφαλίσεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η αναβάθμιση της δημοσίευσης περιλαμβάνει πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση των δανείων, με στοιχεία σε ετήσια βάση για το έτος 2025 και σε τριμηνιαία βάση από τον Μάρτιο 2026.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται τα ακόλουθα:

Το συνολικό συμβατικό υπόλοιπο των δανείων που κατέχουν οι ΕΕΠ, με κατανομή ανά κατηγορία δανειοληπτών και ανάλυση σε υποκατηγορίες ως εξής:

Νοικοκυριά (δάνεια με εξασφάλιση κατοικιών ή οικιστικών ακινήτων), καταναλωτικά δάνεια, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (δάνεια με εξασφάλιση εμπορικών ακινήτων). Επίσης, δημοσίευσε το συνολικό συμβατικό υπόλοιπο των δανείων, με ταξινόμηση σε εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά κατηγορία δανειοληπτών, το συνολικό καθαρό λογιστικό υπόλοιπο των δανειακών χαρτοφυλακίων, τo συνολικό αριθμό δανειοληπτών ανά κατηγορία και τo συνολικό αριθμό και την αγοραία αξία των ακινήτων που κατέχουν οι ΕΕΠ.

Υπόλοιπα δανείων

Να δούμε τι αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν. Τα συνολικά υπόλοιπα δανείων ανά κατηγορία δανειολήπτη είναι τέλος Μαρτίου 2026 €9.667 εκατ. (2025: €9.536 εκατ.), εκ των οποίων τα εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν τέλος Μαρτίου €662 εκατ. (2025: 693 εκατ.), και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €9.005 εκατ. (2025: 8.843 εκατ.).

Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που ανήκουν σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις τέλος Μαρτίου ήταν €9.236 εκατ. (2025: €9.118 εκατ.) εκ των οποίων τα εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν €403 εκατ. (2025: €429 εκατ.), και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια €8.833 εκατ. (2025: €8.689 εκατ.). Στις λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις το υπόλοιπο των δανείων τέλος Μαρτίου ήταν €704 εκατ. (2025: €697 εκατ.) εκ των οποίων τα εξυπηρετούμενα δάνεια είναι €15 εκατ. (2025: €6 εκατ.) και μη εξυπηρετούμενα δάνεια (2025: €691 εκατ.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων είναι τέλος Μαρτίου €1.080 εκατ., το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων €18.527 εκατ. (2025: €18.223 εκατ.) και το ποσοστό των ΜΕΔ 94,5% (2025: 94,2%). Ο συνολικός αριθμός των δανειοληπτών που τα δάνειά τους βρίσκονται στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων είναι 64.381 (2025: 61.613).

Ο αριθμός των νοικοκυριών τέλος Μαρτίου ήταν 55.044 (2025: 52.497), των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων 9.261 (2025: 9.041) και των λοιπών χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων 76 (2025: 75).

Στην πρόσφατη έκθεση το ΔΝΤ ανέφερε ότι στα μέσα του 2025, τα ΜΕΔ εκτός τραπεζών ανέρχονταν περίπου στα 18,5 δισ. ευρώ, ή γύρω στο 51% του ΑΕΠ, με πάνω από το 30% του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων να βρίσκεται στα χέρια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων.

Παρότι αυτό επέτρεψε στις τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και να βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας, η πραγματική οικονομία κουβαλά μεγάλο όγκο ιδιωτικού χρέους που δεν εξυπηρετείται.

Η Κεντρική Τράπεζα στα στοιχεία που έδωσε, αναφέρει ότι το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο τέλος Μαρτίου είναι €2.843 (2025: €2.802 εκατ.). Διευκρινίζει ότι το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο είναι η αξία ενός δανείου όπως αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία (ισολογισμό) των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), προσαρμοσμένο ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και απομειώσεις σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο της 31ης Μαρτίου 2026, σε αντίθεση με το υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2025, βασίζεται στους εσωτερικούς οικονομικούς λογαριασμούς (μη ελεγμένους), όπως έχουν ετοιμαστεί από τις ΕΕΠ.