Η Βουλή ψήφισε σειρά αλλαγών στη νομοθεσία για τα ηλεκτρικά σκούτερ ή αλλιώς τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας, μέσα από τέσσερις προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και του ΔΗΣΥ, αγγίζοντας ζητήματα τεχνικών προδιαγραφών, ορίων ταχύτητας, ηλικιακών περιορισμών και εξώδικων προστίμων.

Αρχικά καταψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από τον Αλέκο Τρυφωνίδη εκ μέρους της ΔΗΠΑ, οι οποίες είχαν σκοπό να απαγορευθεί η χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας σε δημόσιους χώρους, καθώς και η αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας τέτοιων συσκευών για σκοπούς χρήσης τους σε δημόσιους χώρους και παράλληλα να διαγραφούν οι πρόνοιες που αφορούν τα εξώδικα πρόστιμα σχετικά με τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας.

Τι ψήφισε η Βουλή

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο προτάσεις νόμου κατέθεσε ο Σταύρος Παπαδούρης εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. Η πρώτη προνοεί την τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμου, ώστε να εισαχθούν πρόνοιες για τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών προσωπικής κινητικότητας -όπως το υποχρεούται η συσκευή να φέρει δήλωση συμμόρφωσης με σήμανση CE και να τηρεί το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 17128:2020-, και για τη δυνατότητα κατακράτησής τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από την Αστυνομία, από εξουσιοδοτημένο τροχονόμο δήμου ή κοινότητας ή/και άλλο εξουσιοδοτημένο από τον δήμο ή την κοινότητα πρόσωπο.

Η δεύτερη πρόταση ου ψηφίστηκε έχει σκοπό την τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευή προσωπικής κινητικότητας η οποία δύναται να αναπτύξει ή αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των είκοσι πέντε χιλιομέτρων ανά ώρα, αντί είκοσι χιλιομέτρων ως προβλέπεται σήμερα.

Οι αλλαγές στο όριο ηλικίας οδηγών και επιβατών

Ακόμα δύο προτάσεις νόμου τέθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας και ψηφίστηκαν σε νόμο, ήταν αυτές που κατατέθηκαν από τους Φωτεινή Τσιρίδου και Δημήτρη Δημητρίου, με την πρώτη να τροποποιεί τον περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμο, ώστε η χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας να επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα ηλικίας δεκαεπτά ετών και άνω, αντί δεκατεσσάρων ετών που προβλέπεται σήμερα, και η μεταφορά προσώπου ως επιβάτη από τον χρήστη τέτοιας συσκευής να επιτρέπεται, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είναι δεκαεπτά ετών και άνω, αντί δώδεκα ετών που προβλέπεται σήμερα.

Με την δεύτερη πρόταση νόμου που ψηφίστηκε σε νόμο τροποποιείται ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος, ώστε εξώδικο πρόστιμο να επιβάλλεται σε:

1. ιδιοκτήτη συσκευής προσωπικής κινητικότητας ή σε κατά νόμον υπεύθυνο για τη διαχείριση ή φύλαξη συσκευής προσωπικής κινητικότητας, όταν δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, για να αποτρέψει τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, αντί των δεκατεσσάρων ετών, και

2. πρόσωπο το οποίο μεταφέρει επιβάτη κατά τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας ο οποίος δεν είναι ηλικίας άνω των δεκαεπτά ετών, αντί άνω των δώδεκα ετών που προβλέπεται σήμερα.