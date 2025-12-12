Την αναβάθμιση του συνολικού στόλου των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), «Λεωνίδας», επιθυμεί το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, μέσω προγράμματος εκσυγχρονισμού με την Ελλάδα, η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό οχημάτων του συγκεκριμένου τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των συζητήσεων, με δεδηλωμένη την επιθυμία της κυπριακής πλευράς να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να πάρει «σάρκα και οστά» ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων μέσω του προγράμματος SAFE.

Εάν τελικά οι συζητήσεις καρποφορήσουν, τότε θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς τα συγκεκριμένα τεθωρακισμένα βρίσκονται στην Υπηρεσία και αποτελούν το κύριο όπλο, πολλών μηχανοκίνητων μονάδων της Εθνικής Φρουράς. Η Κύπρος έχει εξοπλιστεί από την Ελλάδα, την δεκαετία του ‘90 με 197 «Λεωνίδας», ενώ ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων του τύπου διατηρεί και η ΕΛΔΥΚ, με τον συνολικό αριθμό να εκτιμάται γύρω στα 300 οχήματα.

Σημειώνεται ότι, για να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα SAFE, είναι απαραίτητο και η Αθήνα να εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της. Αυτό συμβαίνει διότι το πρόγραμμα προβλέπει αυστηρά ότι οι συλλογικές προμήθειες (joint procurements) μπορούν να υλοποιηθούν μόνο όταν συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Η απαίτηση αυτή δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική, διότι η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, να μειώσει το κόστος μέσω μεγαλύτερων παραγγελιών και να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που αποκτάται είναι κοινός και διαλειτουργικός. Επομένως, η συμμετοχή της Ελλάδας αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για να μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της για την αναβάθμιση των ΤΟΜΠ Λεωνίδας.

Η αναβάθμιση των τεθωρακισμένων Λεωνίδας, εάν προχωρήσουν οι διαδικασίες, αναμένεται να τους προσδώσει σημαντικά πλεονεκτήματα που αφορούν τη θωράκιση και την ισχύ πυρός τους. Στο παρελθόν, βρισκόταν στο τραπέζι πρόταση από την ελληνική εταιρεία EODH, η οποία προνοούσε συνολική επέμβαση στο όχημα το οποίο θα εκσυγχρονιζόταν σημαντικά. Εξελίξεις επί του θέματος αναμένεται να προκύψουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.