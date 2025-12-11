Δυναμικά μπαίνει στην προσπάθεια ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς, η κυπριακή αμυντική βιομηχανία, εταιρείες της οποίας θα συμμετέχουν με τα προϊόντα τους στην τεχνολογική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων μέσω του προγράμματος SAFE.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν σήμερα στη συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής και αφού οι Βουλευτές, ζήτησαν εκτενής ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας, σχετικά με την λίστα της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά το πενταετές πλάνο αναβάθμισης της Ε.Φ, δρομολογούνται σημαντικές κινήσεις που θα αναβαθμίσουν το στράτευμα τεχνολογικά και ποιοτικά

Drones και UAVs σε όλα τα επίπεδα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, λειτουργεί σαν παράδειγμα για τις τεχνολογίες που θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει το στράτευμα, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες, σύγχρονες ανάγκες του πεδίου. Υπόψη ότι τόσο η επιτιθέμενη χώρα, όσο και η αμυνόμενη, χρησιμοποιούν ευρέως αυτές τις τεχνολογίες, σε όλες τις επιχειρησιακές τους ενέργειες.

Μετά την προσθήκη αριθμού, κυπριακών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δύναμη του Πυροβολικού από την εταιρεία Swarmly Aero με έδρα τη Λεμεσό, την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν όλα τα σώματα στρατού και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Δηλαδή, η το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, επιθυμεί τον εξοπλισμό όλων των επιπέδων, από Ταξιαρχίες μέχρι Λόχους και διμοιρίες είτε με UAVs σταθερής πτέρυγας, είτε με μικρότερες τετρακόπτερες συσκευές (drones).

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, αυτή η ενέργεια δεν θα αφορά μόνο έναν τύπο UAV ή drone, αλλά ποικίλες μορφές που θα εξυπηρετούν διάφορες αποστολές. Επιπλέον, η Εθνική Φρουρά σκοπεύει να εξοπλιστεί με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), για τη Διοίκηση Ναυτικού.

Γαλλικά ΤΟΜΠ

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο μας ρεπορτάζ, η κατάσταση τόσο των ΤΟΜΠ, όσο και των ΤΟΜΑ της Εθνικής Φρουράς, προβληματίζει τόσο για την παλαιότητα τους όσο και για τις δυσκολίες στη συντήρηση τους.

Με βάση αυτό το δεδομένο, η Κύπρος επιθυμεί να εξοπλιστεί μέσω SAFE, με γαλλικά τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ), τα οποία θα διαθέτουν βαρύ οπλισμό και μπορούν να καλύψουν και τις προδιαγραφές τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στη λίστα υπάρχουν δύο επιλογές και οι δύο από τη γαλλική βιομηχανία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Κύπρος διατηρεί παράδοση στους εξοπλισμούς τεθωρακισμένων γαλλικής προελεύσεως και η επιλογή της γαλλικής αγοράς, δεν είναι καθόλου τυχαία.

Οι Βάσεις σε Μαρί και Πάφο

Αρνητική εξέλιξη προκύπτει σχετικά με το αίτημα της Δημοκρατίας, για αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο αλλά και την Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη Βουλή, η αναβάθμιση των δύο βάσεων, απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν εμπίπτουν στα κριτήρια του προγράμματος SAFE.

Έτσι το ΥΠΑΜ, καλείτε να αναπληρώσει τη λίστα για το SAFE, είτε με την προσθήκη νέων οπλικών συστημάτων προς απόκτηση είτε με την αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων προϊόντων που έχει αιτηθεί.

Ημερίδα Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Αμυντικής Βιομηχανίας Κύπρου–Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2025 στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικούς εκπροσώπους από τα Υπουργεία Άμυνας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και πλήθος εταιρειών και φορέων από τον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και συζητήθηκαν προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία, επενδύσεις και καινοτομία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς αιχμής όπως η κυβερνοάμυνα, τα μη επανδρωμένα οχήματα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα υλικά, το διάστημα και οι επικοινωνίες και πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και συναντήσεις μεταξύ κυπριακών και βρετανικών εταιρειών.

* Φωτογραφίες από ΓΕΕΦ