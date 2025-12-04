Παρουσιάστηκαν ενώπιον του κοινού, κατά την διάρκεια του εορτασμού του Πυροβολικού, και της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας Αγίας του Όπλου, στο Στρατόπεδο Αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή στον Δελίκηπο, τα νέα κυπριακής κατασκευής Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη H-10 Poseidon της εταιρείας Swarmly Aero, με έδρα την Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα συγκεκριμένα όπλα βρίσκονται πλέον στο οπλοστάσιο του Πυροβολικού, για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων προσφέροντας στη διοίκηση σοβαρά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση των στελεχών που θα χειρίζονται αυτά τα συστήματα τα οποία έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροβολικού. Μαζί με τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, η εταιρεία παρέδωσε επίσης στην Εθνική Φρουρά και σταθμό Διοίκησης και Ελέγχου (C2).

Οι δυνατότητες του H-10 Poseidon

Το Poseidon H10 αποτελεί μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL UAV). Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα, το οποίο προσφέρει επιχειρησιακές δυνατότητες που ενισχύουν σημαντικά την επιτήρηση και την ακρίβεια των χερσαίων δυνάμεων. Σχεδιασμένο για πτήσεις μεγάλης διάρκειας ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το H-10 διαθέτει προηγμένο ηλεκτροπτικό σύστημα ημέρας και νύχτας, επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση, αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, το H-10 διαθέτει δυνατότητα κατάδειξης στόχων (target designation), επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό και γεωεντοπισμό εχθρικών θέσεων για τη στήριξη φίλιων πυρών.

Η μεγάλη αυτονομία πτήσης και η σταθερότητα το καθιστούν ιδανικό για περιπολίες συνόρων, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, αποστολές έγκαιρης προειδοποίησης και τακτική υποστήριξη σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι ασφαλείς κρυπτογραφημένες επικοινωνίες εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μεταδίδονται αξιόπιστα στο επιχειρησιακό κέντρο, χωρίς κίνδυνο παρεμβολών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος τύπος ΜΕΑ, της Swarmly Aero, επιχειρούν στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, με τις πληροφορίες μάλιστα να επισημαίνουν ότι έχουν άριστες επιδόσεις.

Γιατί χρειάζεται περισσότερους χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών η Εθνική Φρουρά

Στην πρόσληψη πέντε Υπαξιωματικών υπό τη μορφή σύμβασης, για τη στελέχωση της ειδικότητας External Pilot (EP) στο Οπλικό Σύστημα των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV), προχωρεί η Εθνική Φρουρά, έπειτα από την προκήρυξη που εξέδωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προκήρυξη δεν αφορά τα ΜΕΑ H-10 Poseidon, αλλά παλαιότερα συστήματα τα οποία απέκτησε η Εθνική Φρουρά το 2019. Όπως άλλωστε δήλωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου το Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, η Εθνική Φρουρά χρειάζεται 5 με 6 επιπλέον στελέχη για την 470 Μοίρα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, ούτως ώστε να μπορεί να επιχειρεί με αυτά τα μέσα περισσότερο χρόνο.

Όπως ανέφερε, στελέχη της κατασκευάστριας βρίσκονται στην Κύπρο και αναμένεται να εκπαιδεύσουν τους ενδιαφερόμενους χειριστές. Η προκήρυξη για την θέση, η οποία αφορά την κλίμακα Α4, αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της Μονάδας.