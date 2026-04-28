Το Μουντιάλ του 2026 κοντοζυγώνει και η FIFA θα θέσει σε ισχύ διάφορες πρωτοποριακές αλλαγές κανονισμών. Μία ακόμη που σκέφτεται να εφαρμόσει αφορά τις κίτρινες κάρτες. Όλες οι κίτρινες κάρτες, αναμένεται να διαγράφονται στο τέλος της φάσης των ομίλων και μετά τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα οι παίκτες να χάσουν αγώνες των νοκ άουτ.
Η FIFA ετοιμάζει πρωτοποριακή αλλαγή με τις κίτρινες κάρτες στο Μουντιάλ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μουντιάλ 2026: Από 13 μέχρι τα 150 δολάρια το εισιτήριο τρένου στο Νιου Τζέρσεϊ – Αντιδράσεις για το κόστος μετακίνησης
19 Απριλίου, 2026