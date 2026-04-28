Το Μουντιάλ του 2026 κοντοζυγώνει και η FIFA θα θέσει σε ισχύ διάφορες πρωτοποριακές αλλαγές κανονισμών. Μία ακόμη που σκέφτεται να εφαρμόσει αφορά τις κίτρινες κάρτες. Όλες οι κίτρινες κάρτες, αναμένεται να διαγράφονται στο τέλος της φάσης των ομίλων και μετά τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα οι παίκτες να χάσουν αγώνες των νοκ άουτ.

