Κινήσεις που στοχεύουν στην κατακόρυφη αύξηση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κύπρου προωθούνται ενεργά από το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, τόσο μέσω του προϋπολογισμού για την Άμυνα όσο και μέσω του προγράμματος SAFE, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των θαλασσίων ζωνών και της ΑΟΖ της χώρας. Η αποτελεσματική παρουσία και επιτήρηση της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και των περιοχών ενδιαφέροντος από την Εθνική Φρουρά, είναι περιορισμένη, καθώς η Διοίκηση Ναυτικού, διαθέτει μόνο ένα περιπολικό ανοικτής θάλασσας, το ΠΑΘ «Ιωαννίδης».

Πλέον το ΓΕΕΦ και το ΥΠΑΜ, προσανατολίζονται στην ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει πρόθεση και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για την απόκτηση και δεύτερου Περιπολικού Ανοικτής Θαλάσσης, στη βάση του αρχικού σχεδιασμού, που έγινε προ δεκαετίας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες του Ναυτικού, επιτρέποντας εκτενέστερες περιπολίες στην ΑΟΖ και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή σε διεθνείς και πολυεθνικές ασκήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός, που είχε γίνει προ δεκαετίας, προέβλεπε την απόκτηση τεσσάρων πλοίων της ίδιας κλάσης (Saar 62), με στόχο την δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, ευέλικτου και ικανότατου στόλου περιπολίας.

Παρ΄ όλα αυτά ο σχεδιασμός έμεινε ημιτελής, με αποτέλεσμα η Διοίκηση Ναυτικού να διαθέτει σήμερα μόνο ένα πλοίο. Το «ΠΑΘ» Ιωαννίδης, συμμετέχει ανελλιπώς σε πολυεθνικές ασκήσεις (ΕΥΝΟΜΙΑ, ΝΕΜΕΣΙΣ, MEDUSA κ.λπ), σε συνοδείες (PASSEX) καθώς και σε ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης. Η Δημοκρατία, δαπάνησε ένα ποσό κοντά στα 44 εκ. ευρώ για την απόκτηση του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό θα είναι το κόστος για το νέο πλοίο, εάν αποκτηθεί.

Το ΠΑΘ «Ιωαννίδης» στο Καστελόριζο, μαζί με την Πυραυλάκατο «Κρυσταλλίδης»

Το ΠΑΘ «Ιωαννίδης» μαζί με πολυεθνική δύναμη

Εάν αποκτηθεί ακόμα ένα Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης, τότε οι δυνατότητες της Διοίκησης Ναυτικού, θα αυξηθούν κατακόρυφα. Σε αυτή την περίπτωση, το ΥΠΑΜ και το ΓΕΕΦ, θα πρέπει να προχωρήσει και στη στελέχωση του νέου πλοίου, με τις πληροφορίες μας να αναφέρουν ότι σε επίπεδο Αξιωματικών στο Σώμα του Ναυτικού υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα.

Ενίσχυση μέσω αμυντικής βιομηχανίας και SAFE.

Όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, η κυπριακή αμυντική βιομηχανία έχει ως στόχο να προσφέρει λύσεις και επάρκεια στην Εθνική Φρουρά. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στη λίστα που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά το πενταετές πλάνο αναβάθμισης της Ε.Φ, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, έχει αυξημένο ρόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, προωθούνται μέσω SAFE, λύσεις από κυπριακές εταιρείες, που αφορούν το πεδίο της θαλάσσης. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μια από αυτές τις λύσεις είναι τα κυπριακής κατασκευής μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV). Πρόκειται για τηλεχειριζόμενα σκάφη που χρησιμοποιούνται για ποικίλες θαλάσσιες αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών, αποστολές κρούσης και υποστήριξη άλλων πολεμικών πλοίων. Ο κύριος στόχος τους είναι η εκτέλεση επικίνδυνων ή απαιτητικών εργασιών χωρίς να εκτίθενται άνθρωποι σε κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν δυνατότητα μακράς παρουσίας στη θάλασσα και γρήγορης αντίδρασης σε απειλές. Επιπλέον, τα USV μπορούν να συνεργάζονται με UAV, και επανδρωμένα σκάφη, ενισχύοντας την αποτρεπτική και επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου.

Όλες οι εξελίξεις δρομολογούνται και δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να προκύψουν εξελίξεις.