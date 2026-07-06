Ετήσια αύξηση 0,7% κατέγραψε η παραγωγή στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι τιμές παραγωγού στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 4,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές διαμορφώθηκε στις 120,74 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026, με βάση το 2021=100, καταγράφοντας μικρή άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές ανήλθε στις 129,46 μονάδες.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού στις κατασκευές αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο σχετικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,7%, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο του κόστους στον κατασκευαστικό τομέα.