Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε τον Ιούνιο του 2026 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, καταγράφοντας ετήσια μείωση 0,65%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η εξέλιξη ακολουθεί τις μειώσεις που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες και, σύμφωνα με το ΚΟΕ, υποδηλώνει ότι οι εξωτερικές πιέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Στην αρνητική επίδοση του δείκτη συνέβαλαν η συγκρατημένη οικονομική δραστηριότητα και το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο σταθμισμένος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, που αποτυπώνει τις εξελίξεις στην Κύπρο και στην ευρωζώνη, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με ασθενέστερη επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Κύπρο.

Αρνητική επίδραση είχαν επίσης οι υψηλότερες, σε ετήσια βάση, τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς και η μείωση στον προσαρμοσμένο ως προς τη θερμοκρασία όγκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στις αφίξεις τουριστών.

Αντίθετα, θετική συμβολή στον δείκτη είχαν οι συναλλαγές με κυπριακές πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων και τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, περιορίζοντας τη συνολική αρνητική επίδραση των υπόλοιπων συνιστωσών.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η εικόνα του Ιουνίου καταδεικνύει ότι η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, κυρίως λόγω του αβέβαιου διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα, η θετική πορεία ορισμένων εγχώριων δεικτών, όπως η κατανάλωση, οι λιανικές πωλήσεις και η αγορά ακινήτων, συνεχίζει να παρέχει στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα.