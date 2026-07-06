Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 οι καθαρές νέες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων στην Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν σε €145,5 εκατ., από €106 εκατ. τον Απρίλιο.

Συνολικά, τα καθαρά νέα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €361,9 εκατ., έναντι €331,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια αγοράς κατοικίας αυξήθηκε στο 4,06%, από 3,73% τον Απρίλιο. Η αύξηση καταγράφεται σε περίοδο ενισχυμένης ζήτησης για στεγαστική πίστη και υψηλού κόστους κατοικίας.

Άνοδο παρουσίασαν και τα νέα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία ανήλθαν στα €23,9 εκατ. από €21,8 εκατ. τον Απρίλιο. Αύξηση σημειώθηκε επίσης στις νέες χορηγήσεις προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μέχρι €1 εκατ., που έφθασαν τα €63,4 εκατ., από €39,4 εκατ.

Αντίθετα, τα νέα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. υποχώρησαν στα €121,5 εκατ., από €156,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Στα επιτόκια νέων συμβάσεων, το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων μειώθηκε στο 6,95%, από 7,19%. Για δάνεια προς επιχειρήσεις έως €1 εκατ. αυξήθηκε οριακά στο 4,27%, ενώ για δάνεια άνω του €1 εκατ. μειώθηκε στο 3,85%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα επιτόκια καταθέσεων. Για προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών έως ενός έτους διαμορφώθηκαν στο 1,25%, από 1,20%, ενώ για μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν στο 1,31%, από 1,23%.

Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι τα επιτόκια νέων δανείων στην Κύπρο παραμένουν γενικά κοντά στον διάμεσο όρο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, τα επιτόκια καταθέσεων εξακολουθούν να βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων της ζώνης του ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στην υψηλή ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, συνεχίζεται η στροφή των δανειοληπτών προς δάνεια με σταθερό επιτόκιο για μεγαλύτερη αρχική περίοδο. Τα στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο ή με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος περιορίστηκαν στο 17,8% τον Μάιο, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022.