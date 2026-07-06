Η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή μια αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκάν των ΗΠΑ και ως εκ τούτου να του επιτρέψει να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Μια από αυτές που αντέδρασαν έντονα ήταν και η UEFA, η οποία εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση για το γεγονός, κάνοντας λόγο για μια ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA για Μπαλογκάν και FIFA:

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, η εφαρμογή της αυτόματης αποβολής ενός αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα που επιβλήθηκε στον παίκτη Φολαρίν Μπαλογκάν ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή.

Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για έναν δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Μερικές φορές οι κανόνες επιδέχονται ερμηνεία. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η ελάχιστη αυτόματη αποβολή ενός αγώνα μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί διακριτική επιλογή και δεν απαιτεί την απόφαση αρμόδιου φορέα για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για μια αρχή που είναι ενσωματωμένη στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον εν μέσω ενός τουρνουά όπου αρκετοί άλλοι παίκτες έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση και έχουν εκτίσει κανονικά την ποινή τους.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν εγγυάται πλέον από τους θεματοφύλακές της, διακυβεύεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία ενός διαγωνισμού. Ομοίως, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στο τρέχον τουρνουά, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον ίση μεταχείριση, εις βάρος του διαγωνισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπητό άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και χαίρει εμπιστοσύνης επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Ένα τουρνουά δεν αποτελεί ποτέ ένα καθαρά μεμονωμένο γεγονός και, αν το εν λόγω τουρνουά είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να επιφέρει θετικές ή αρνητικές συνέπειες στο παιχνίδι στο σύνολό του.

Εκφράζουμε την απορία μας για μια τέτοια άνευ προηγουμένου, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

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