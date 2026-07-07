Μπορεί να μην αλλάζει το όριο συνταξιοδότησης, ούτε και το ύψος των εισφορών στο ΤΚΑ, ωστόσο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα φέρει μια νέα καινοτομία την οποία επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας.

Όπως ανέφερε στην Βουλή ο Μαρίνος Μουσιούττας, στα πλαίσια της δικαιότερης κατανομής των συντάξεων, αλλά και της προσπάθειας για αύξηση των εσόδων του ΤΚΑ, θα δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εισφορέων στο Ταμείο. Οι λεγόμενοι «εισοδηματίες». Ποιοι θα περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία; Τα άτομα τα οποία δεν έχουν εισφέρει ποτέ στο ΤΚΑ, τα οποία όμως λαμβάνουν ως γνωστό, την κοινωνική σύνταξη. Με τις αλλαγές που θα επέλθουν, όσοι – από τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων – έχουν άλλα εισοδήματα, όπως μερίσματα από μετοχές, ενοίκια, ή άλλες πηγές εσόδων, θα κληθούν να καταβάλλουν πλέον εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτι που όπως είπε ο κ. Μουσιούττας, θα αποβεί και προς όφελος των ιδίων, καθώς θα αυξηθεί το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν.

Σε ερώτηση πώς θα εντοπίζονται τα άτομα αυτά, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι θα υπάρξει συνεργασία με άλλες αρμόδιες κυβερνητικές Αρχές, όπως είναι για παράδειγμα το Τμήμα Φορολογίας, ή ενδεχομένως και άλλα τμήματα, τα οποία θα είναι σε θέση να δώσουν σχετικά στοιχεία, πάντα όπως διευκρίνισε, στα πλαίσια που προβλέπει η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε περαιτέρω ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας, ότι αναμένεται να δώσει στους κοινωνικούς εταίρους το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εντός των επόμενων 15 ημερών, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή προς συζήτηση, με πιθανότερη ημερομηνία τις 20 Σεπτεμβρίου.