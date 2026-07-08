Τροφή για συζήτηση επί συγκεκριμένων στοιχείων και δεδομένων έδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Μιλώντας κατά την παρουσία του στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, την οποία ενημέρωσε για τις μέχρι στιγμής εξελίξεις που αφορούν τόσο το συνταξιοδοτικό όσο και άλλα ζητήματα που άπτονται της αγοράς εργασίας, ο αρμόδιος υπουργός έδωσε λεπτομέρειες για τις αυξήσεις στις κατώτατες συντάξεις, το πέναλτι του 12%, τις αλλαγές στις διαδικασίες που αφορούν την ένταξη των νέων στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, το κομμάτι της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ, τον δεύτερο πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, αλλά και τον δανεισμό του κράτους από το ΤΚΑ.

Όσον αφορά την αναλογιστική μείωση του 12%, ο υπουργός είπε ότι «θα μειωθεί σε κάποιο ποσοστό και επομένως θα προκύψει αύξηση στις συντάξεις αυτών που είχαν υποστεί την αναλογιστική μείωση ή αυτών που θα προκύψουν κατά τη μεταβατική περίοδο των 5 χρόνων», είπε.

Αύξηση συντάξεων

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στο κομμάτι των αυξήσεων, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι η κατώτατη σύνταξη δεν πρόκειται να φτάσει στα επίπεδα των αριθμών που είχαν ακουστεί προεκλογικά. Κληθείς να δώσει παραδείγματα για τις αυξήσεις στις συντάξεις, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε:

(α) Ένας εργαζόμενος με εισόδημα €11.000 το χρόνο (€800 τον μήνα), ο οποίος εργαζόταν για 45 χρόνια, σήμερα παίρνει σύνταξη €504 το μήνα. Με τη μεταρρύθμιση θα πάρει €750, δηλαδή 50% αύξηση.

(β) Ένα άλλο άτομο με τα ίδια χαρακτηριστικά (σύνταξη €504 το μήνα), ο οποίος όμως εμπίπτει στα κριτήρια για πρόσθετα €220 από το μικρό «τσεκούδι», λαμβάνει συνολικά €720 το μήνα. Με τις αλλαγές, η σύνταξη του θα ανεβεί στα €750 το μήνα, αλλά το «τσεκούδι» θα μειωθεί από τα €220 στα €110. Επομένως, συνολικά θα παίρνει €830 το μήνα από €720 που έπαιρνε προηγουμένως. Με το δεδομένο μάλιστα ότι θα λαμβάνει μία επιταγή και όχι δύο. «Οι αυξήσεις θα είναι για όλους και θα κυμαίνονται από 5% μέχρι 50%-55%, ανάλογα με τις μονάδες, τους, τα χρόνια εργασίας και κατά πόσο αυτά ήταν συνεχόμενα ή διακεκομμένα».

Ταμεία Προνοίας

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι παραμένει «σθεναρή» η θέση των συντεχνιών, κυρίως, ότι θα πρέπει ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας να συναποφασιστούν, «κάτι που από εμάς μας βρίσκει αντίθετους, αλλά όχι δογματικά».

Σημείωσε ότι η προσπάθεια είναι να προχωρήσει ο πρώτος πυλώνας, για τον οποίο είναι σχεδόν έτοιμο το νομοθέτημα, και η συζήτηση για δεύτερο πυλώνα να συνεχιστεί μέχρις ότου υπάρξει κατάληξη. «Θεωρώ ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα μπορούμε να έχουμε καταλήξει και στον δεύτερο πυλώνα, όμως υπάρχει η κατανόηση από όλους ότι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα θα ξεκινήσει μετά από 3 – 4 χρόνια. Αυτό που πρέπει να γίνει, συμπλήρωσε, είναι να συμφωνηθεί κατά πόσο τα ταμεία προνοίας θα είναι υποχρεωτικά ή εθελοντικά, πώς θα δίνονται αυτά τα λεφτά στον εργαζόμενο που αφυπηρετεί κ.λπ.», ανέφερε.

Στα πρότυπα Ταμείου Υδρογονανθράκων

Αναφερόμενος στο κομμάτι της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι έχει υιοθετηθεί το μοντέλο του Ταμείου Υδρογονανθράκων, το οποίο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση του ΤΚΑ, σημειώνοντας ότι οι όποιες επενδύσεις θα γίνονται με το μικρότερο δυνατό ρίσκο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει χαμηλές αποδόσεις.

«Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, είναι οι όποιες ενέργειες γίνουν, να μην διαταράσσουν την οικονομική ειρήνη που υπάρχει σήμερα, δηλαδή να μην έρθει το κράτος σε δύσκολη θέση, κατά την οποία να έχουμε ένα καλό και υγιές Ταμείο, αλλά κακές συνθήκες στην οικονομία.

Πιστώσεις μονάδων

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε σε ομάδες ατόμων που δεν πιστώνονται με μονάδες, καθώς είτε είναι δύσκολο ή και αδύνατο να εργαστούν και ανέφερε ότι το κράτος θα έρθει και θα πιστώσει μονάδες στα άτομα αυτά.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στις μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά τους, τα ανάπηρα άτομα, τους άτυπους φροντιστές, τους φοιτητές που επιστρέφουν από τις σπουδές τους και για έναν χρόνο μπορεί να ψάχνουν για εργασία.

Για όλες αυτές τις κατηγορίες το νέο σύστημα θα επιδοτεί μονάδες, έτσι ώστε να προστίθενται στις μονάδες που θα πάρουν στη συνέχεια από τον εργασιακό τους βίο και να αυξάνεται η συνολική τους σύνταξη», εξήγησε. Πρόσθεσε τέλος ότι τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω θα εγγράφονται στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, για να μην χάνονται μονάδες εργασίας.