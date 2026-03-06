Την έκδοση αναθεωρημένου Διατάγματος για την απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις – μέλη της για το νέο πλαίσιο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6 Μαρτίου 2026.

Το Διάταγμα καθορίζει τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τα επαγγέλματα στα οποία μπορούν να εργάζονται υπήκοοι τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία με καθεστώς φοιτητή.

Προϋπόθεση ολοκλήρωσης πρώτου εξαμήνου

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος, οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών και έχουν εγγραφεί στο δεύτερο εξάμηνο.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης των σπουδών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την περιορισμένη ένταξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργοδότηση

Για την απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένων εγγράφων, μεταξύ των οποίων:

βεβαίωση πλήρους φοίτησης και πρόγραμμα σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται από τον εργοδότη,

που καταρτίζεται από τον εργοδότη, αντίγραφο άδειας διαμονής στη Δημοκρατία,

στη Δημοκρατία, σύμβαση απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη, θεωρημένη από το Τμήμα Εργασίας, στην οποία να αναγράφονται οι βασικοί όροι εργοδότησης.

Η ΟΕΒ καλεί τις επιχειρήσεις να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του νέου Διατάγματος και να διασφαλίζουν ότι η απασχόληση φοιτητών από τρίτες χώρες πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.